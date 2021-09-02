【人民幣定期存款】虛銀1年人幣定存息加至2.45厘 硬撼傳統銀行

▲ 9月開局僅兩天，已有4港銀加人民幣定期存款，包括天星銀行等。

甫踏入9月，已有4間中小行加人民幣定期存款息，包括今天（9月2日）搶乘加息快車道的華僑永亨，而小米 （01810） 牽頭的虛擬銀行天星（Airstar Bank）、大眾及信銀國際，則齊於昨天（1日）上調不同存期的息率。專家預期，基於雙節效應（中秋節及國慶長假）在即，料同業於未來一個月將持續加息。

各行最新1年人幣定存息率，可按下圖了解

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綜觀9月開局的加息搶存戰，由信銀國際掀起，因這中資行早於本周二（8月31日）已預告翌日勁加7天人幣短存年息0.8厘，新息率至10.8厘，頓變冠絕全城的息率。至於素來打高息牌的虛銀，不惜硬撼傳統銀行，天星昨亦全面上調人幣定存短中長期年息，如以一年期計，驟升0.15厘、新報2.45厘。同樣，大眾銀行也全線提高人幣定存息率，當中一年期調升0.2厘至2.35厘，但兩行息率仍不及華僑永亨的2.7厘高，後者居長息榜之首。

華僑永亨本周兩連加，如一個月人幣定存年息，累升0.2厘至重返兩厘新關。另方面，反映季結的一個月離岸人民幣拆息持續高企，更呈倒掛，今天高見3.55厘，遠較半年及1年的3.26厘高，凸顯月結、季結及黃金周長假在即，跨境頭寸漸趨緊張。

7天人幣短存年息最高10.8厘【下一頁】

此外，人民幣滙價走向仍繫於美息及美元的變數，在岸價兌美元今午約6.4624。 花旗銀行財富管理業務高級投資策略師陳正犖回應本報查詢指，自從聯儲局主席鮑威爾於上周放鴿後，眼下市場聚焦美國明天（3日）公布的非農就業數據，該行暫維持基本假設，儲局於9月將公布自12月開始縮減買債，部分原因是預計8月新增85萬個工作崗位。美滙指數或維持在91.28到93.44範圍，若能升穿範圍上方，則上望三重阻力位94.65至94.81，未來6至12個月預測目標則為93.28。

陳正犖相信，聯儲局會靈活地調整縮減買債的步伐，以保持正面風險情緒持續，中線支持風險貨幣，包括人民幣等，而未來6至12美元兌人民幣的預測目標為6.3。

陳正犖補充，今年餘下時間人民幣仍有上升壓力，主因有3：（1）中美首階段貿易協議的貨幣條件繼續有效；（2）中國資本市場開放及股債納入國際指數，或繼續令資本流入中國，尤其是中國債市收益率相對吸引；（3）進口通脹升溫，加上出口增長，將意味可見將來當局或允許強貨幣。不過，8月份中國製造業採購經理指數（PMI）處於低位50，短線可能利淡人民幣。

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記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪