【跑呀跑，跑咗去邊？@iM網欄】疫情後本港首個實體跑步賽順利進行 為未來其他跑賽帶來重要參考

疫情後本港首個大型實體跑步賽事—新鴻基地產香港十公里錦標賽剛於星期日（8月29日）順利完成，大約1,500名選手參加。面對疫情，參賽選手須於比賽前48小時內接受檢測，大會特別安排鰂魚涌的檢測站為選手進行免費檢測，並在現場出示疫苖紀錄後，大會隨即為選手戴上手帶以資識別。到比賽當天，跑手只需向工作人員展示手帶，隨即可以進入比賽場地，而無須再次登記。

▲ 參加上星期日十公里賽的跑手，於前一兩日檢測後，就需要戴上此手帶，直至完成比賽。

一如其他比賽，大會特別安排接駁巴士前往比賽場地，大約清晨五時前左右上車，比賽前一小時就到達場地，可以做足熱身。比賽當天大會安排大致理想，天氣亦不錯，只是有點熱，到比賽過後才落大雨，總算天公造美吧。

▲ 比賽當天天色不錯，跑手都積極在比賽前做足熱身。

男子精英組別於上午6時30分開賽，而女子精英組別則於五分鐘後開始，至於非精英組賽事就緊貼著以流水式跑步方式舉行，不用鳴槍，只要衝過起跑線就正式開始，身上號碼布會隨即計時。選手在起步前需要一直戴口罩，到越過起跑線後，旁邊隨即有口罩收集箱，放低口罩後，就可以不用戴口罩一直跑到終點了。

▲ 當日比賽起步盛況。（圖片來源：HKAAA facebook專頁）

賽道與以往香港十公里挑戰賽相若，由流浮山消防局旁的天影路出發，跑至近洪水橋回頭，沿路都有不少上斜位。大會沿途設置三個水站，分別在3公里、6公里及8公里左右。由於天氣仍然炎熱，若大會設置多一兩個水站應會好些，小弟當日亦跑得有點吃力，在終點附近亦見到有人感到不適需要工作人員協助。在終點過後有工作人員頒發獎牌，同時提供支裝水及口罩，可以除即戴上口罩回去。

雖然天熱，亦無阻一眾精英選手造出好成績，男子精英組由黃子圖以31分53秒奪得男子組總冠軍，而莊司暘及羅俊彥分別以32分1秒及32分10秒得到亞軍及季軍，他們三個更創下十公里的PB (個人最佳時間)。至於女子精英組則由屈旨盈勝出，時間是38分33秒，亞軍蔡欣妍及季軍司徒兆殷時間分別是39分12秒及39分52秒。

▲ 黃子圖以破自己個人最佳紀錄時間取得男子精英組冠軍。（圖片來源：HKAAA facebook專頁）

▲ 屈旨盈以38分33秒奪得女子精英組冠軍。（圖片來源：HKAAA facebook專頁）

不少跑友都對今次實體賽重啟都表示興奮，亦因而很享受今次比賽，甚至造出個人最佳時間。相信不少跑賽搞手亦視今次比賽為重要的參考，甚至沿用有關措施，以寄望得到有關當局順利審批。期待下個月香港馬拉松過後，本港實體賽事將會愈來愈多，甚至有如疫情前百花盛放，讓一眾跑手們能夠一直保持最佳狀態，應付不同大大小小的比賽。

作者_Clayton Lauw（劉茸）簡介: 跑齡10多年的傳訊公關，跑咗20個馬拉松，辛苦跑來志在食，所以易肥難瘦，每次增磅都係跑步的推動力，2020年5月有幸成為虛擬跑步比賽「Runner’s World HK V-Run 2020」男子公開組冠軍

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