【大行點睇】到店電商業務長遠前景佳 移卡獲多間大行看好

移卡 （09923） 早前公布上半年業績，收入按年升三成至14億元人民幣，純利按年升36%至3億元。公司公布業績後，多間大行發表報告，花旗指公司著重拓展商戶的做法，符合今年下半年的行業趨勢，相信公司的執行力，能持續提高流量，而業務投資亦將為公司帶來長期增長。

里昂表示，移卡除了支付交易總量持續上升，科技服務亦保持高增長，去年下半年，公司推出到店電商服務，運用在內地的商戶資源及用戶支付行為模式，為商家設計優惠套餐並在電商平台上架，交易量及收入分別達到近7,000萬元及4,500萬元。里昂預計，移卡的到店電商服務，為商家加強與消費者的聯繫，長遠有望成為增長引擎。

大和同樣看好公司到店電商業務，指有助移卡提高商戶服務組合的變現能力，今年上半年移卡支付業務活躍商戶數超600萬，接觸消費者人次超過8億，集團支付及SaaS綫下渠道體系，有望進一步降低獲客成本。

另外，國盛證券則強調公司收購創信眾、打入綫上廣告代理市場後，能接觸抖音、頭條、快手等媒體資源，行銷業務、商戶 SaaS 客戶數與 ARPU 值均能保持較高增長。

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