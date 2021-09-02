  • 32°C
香港時間 : 2021902日 (四) 17:35
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【大行點睇】到店電商業務長遠前景佳 移卡獲多間大行看好

股樓投資 17:00 2021/09/02

分享：

移卡 （09923） 早前公布上半年業績，收入按年升三成至14億元人民幣，純利按年升36%至3億元。公司公布業績後，多間大行發表報告，花旗指公司著重拓展商戶的做法，符合今年下半年的行業趨勢，相信公司的執行力，能持續提高流量，而業務投資亦將為公司帶來長期增長。
里昂表示，移卡除了支付交易總量持續上升，科技服務亦保持高增長，去年下半年，公司推出到店電商服務，運用在內地的商戶資源及用戶支付行為模式，為商家設計優惠套餐並在電商平台上架，交易量及收入分別達到近7,000萬元及4,500萬元。里昂預計，移卡的到店電商服務，為商家加強與消費者的聯繫，長遠有望成為增長引擎。
大和同樣看好公司到店電商業務，指有助移卡提高商戶服務組合的變現能力，今年上半年移卡支付業務活躍商戶數超600萬，接觸消費者人次超過8億，集團支付及SaaS綫下渠道體系，有望進一步降低獲客成本。
另外，國盛證券則強調公司收購創信眾、打入綫上廣告代理市場後，能接觸抖音、頭條、快手等媒體資源，行銷業務、商戶 SaaS 客戶數與 ARPU 值均能保持較高增長。

 

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 謝克迪, CFA

港股 經濟 SaaS 移卡（09923）

上一篇文章

【跑呀跑，跑咗去邊？@iM網欄】疫情後本港首個實體跑步賽順利進行 為未來其他跑賽帶來重要參考

下一篇文章

【大行點睇】摩通料內房板塊已接近谷底　首選4大內房股
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

除淨派息在即 恒基系5大收息股逐個捉
除淨派息在即 恒基系5大收息股逐個捉
【MIRROR籃神卡】麥當勞「籃神卡」威力強勁 推出7天全線換罄 鏡粉崩潰求加印
【MIRROR籃神卡】麥當勞「籃神卡」威力強勁 推出7天全線換罄 鏡粉崩潰求加印
【打疫苗有獎抽】學生哥都有份抽獎 信和送出20萬獎學金予已打針12歲至18歲 名額有20個
【打疫苗有獎抽】學生哥都有份抽獎 信和送出20萬獎學金予已打針12歲至18歲 名額有20個
【公屋裝修】40歲夫婦花40萬　為30年樓齡公屋大翻新　370呎一房變兩房　日式浴缸最啱忙裏偷閒
【公屋裝修】40歲夫婦花40萬　為30年樓齡公屋大翻新　370呎一房變兩房　日式浴缸最啱忙裏偷閒
【統計報告】 本港最新入息中位數19,600元 8大行業收入一覽 男同女有幾大分別？
【統計報告】 本港最新入息中位數19,600元 8大行業收入一覽 男同女有幾大分別？
【室內設計】 新屋入伙預算緊張 兩母女19萬裝修420呎單位 格仔櫃避「開門見廳」 孝心設計護老人家周全
【室內設計】 新屋入伙預算緊張 兩母女19萬裝修420呎單位 格仔櫃避「開門見廳」 孝心設計護老人家周全