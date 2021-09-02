屈臣氏登陸foodpanda mall平台　買滿180元可享7折優惠

▲ 屈臣氏與FoodPanda展開合作，從8月起，顧客可透過Foodpanda mall選購屈臣氏產品，包括美容、個人護理、嬰幼兒產品及家居日用品等。

屈臣氏與foodpanda mall展開合作，從8月起，顧客可透過foodpanda mall選購屈臣氏產品，包括美容、個人護理、嬰幼兒產品及家居日用品等。首階段將引入屈臣氏近30間分店，範圍覆蓋全港九及新界，未來將逐步拓展服務覆蓋範圍，並料年底前提升產品選擇至雙倍。

JHC日本城登陸foodpanda mall平台，詳見﹕【下一頁】

香港屈臣氏董事總經理李家樂表示，合作計劃從8月推出至今反應熱烈，當中以防疫用品、紙品、電話卡、藥品及家庭計劃用品等產品銷量最為顯著。

是次為foodpanda mall首次引入大型連鎖健與美零售商在其服務範圍內，foodpanda mall指，該平台每個月有逾百萬名習慣「快商務」的活躍用戶，而且自今年年初起，平台非食品訂單至今亦增長逾3倍，相信是次與屈臣氏合作，能夠有助平台掌握零售發展的先機。

另外，從即日（2日）至9月30日期間，所有顧客於foodpanda mall訂購屈臣氏滿180元，全單可享有7折優惠。

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編輯﹕賴奕羚