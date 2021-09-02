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【商業科技】粵港澳大灣區加速科技應用　5年內或成世界領先科技中心

科技 16:52 2021/09/02

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澳洲會計師公會大中華區分會副會長黃以東（中）表示，大灣區金融融合的進步，將有助推動大灣區發展成為國際金融中心。（受訪者提供圖片）

澳洲會計師公會今（2日）發表《2021年大灣區商業科技報告》，反映出大灣區企業對科技的加速應用，以及對科技人才的渴求。

是次調查於2021年5月28日至7月30日期間進行，共訪問258名來自粵港澳大灣區不同城市的受訪者，包括香港、澳門、廣州及深圳。調查顯示，61%的受訪會計和金融專業人士預測，粵港澳大灣區將在五年內成為世界領先的科技中心；最多受訪者認為金融科技是最能促進大灣區區內協同合作的科技，相信可創造更多商機，並提升大灣區全球金融中心的地位。

【大灣區創業基金】阿里巴巴香港創業者基金投資大灣區基金　提供20億元融資方案

澳洲會計師公會《2021年大灣區商業科技報告》中顯示，在過去12個月，90%的大灣區企業至少開展一個與科技相關的項目，而區內企業對科技的加速應用，導致企業對科技人才的需求激增。

澳洲會計師公會大中華區分會副會長黃以東表示，大灣區金融融合的進步，將有助推動大灣區發展成為國際金融中心。科技可以改善大灣區城市之間的資本流動，並激發其商業活力。

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根據調查發現，有89%的受訪者預料，他們所在的企業將在未來12個月內增加對科技的投資或應用。然而，港澳和內地大灣區城市在未來科技投資及應用的偏好上存在差異。數據分析和可視化軟件是內地受訪者最期望增加投資或使用的科技；而香港和澳門的受訪者則更偏好於視像會議和小組協作工具。

記者：施雯雯

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