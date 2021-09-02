【糧食價格】 工人短缺為食物供應鏈添壓力　食品價格通漲恐升溫？

▲ 根據聯合國糧食及農業組織編制的一項指數，7 月份的食物價格比去年同月上漲了 31%。

疫情大流行引發了許多工種出現勞動力短缺的問題，但對食品和農業的影響尤其明顯。彭博社報道，因工人短缺，全球食物供應鏈響起警報，糧食價格或因此上漲。

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報道指，無論是水果採摘工人、屠宰場工人、貨車司機還是服務員，世界的食品生態系統都因人手短缺而面對挑戰。在越南，軍隊正在協助收割稻田；在英國亦欠缺貨車司機來收集牛奶，而需被迫倒掉牛奶；巴西的羅布斯塔咖啡豆今年需要 120 天才能收成，而往年只需90日。最近美國食品製造批發商Sysco和United Natural Foods傳出生產延誤，吐司及椰子水等產品都受到影響；英國部分門店欠缺麵包及雞肉；大型連鎖店麥當勞的奶昔亦因缺貨而停售。

不過報道指，人手短缺情況在全球各異，歐洲的大部分地區的短缺情況並沒有英國般嚴重，中國基本上沒有受到影響，而在印度，雖然通貨膨脹仍然令人擔憂，但勞動力充足，農業幾乎沒有受到疫情限制的影響。 在巴西及法國的極端天氣則影響收成，因此推高了農作物價格。由於需求激增、集裝箱短缺和港口不堪重負，繼而運輸成本飆升。

供應受到打擊，一些僱主唯有提高工資吸引勞動力，有美國肉類加工商需要送出蘋果Apple Watch去吸引見工人士。但成本上漲通意味著會轉嫁給買家， 根據聯合國糧食及農業組織編制的一項指數，7 月份的食物價格比去年同月上漲了 31%。

事實上，農業就業人數的比例幾十年來一直在下降，而且在疫情爆發前，一些工種就已經很難招聘員工。有分析認為，當疫情結束時，工人短缺問題仍會持續，故勞動力市場需要更長遠技術解決方案，如可多採用自動化和機器人技術，應對此挑戰。

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責任編輯：蘇穎琪