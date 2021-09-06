【室內設計】獨居退休人士翻新38年居屋　要求保留「絕版」收納櫃　設計師用50萬打造無印風家居

不知大家有否同樣經驗，久居在同一地方，自然就會囤積雜物，變相愈住愈逼，因此香港人每當要裝修時，總是希望有更多儲物空間。今期「精明裝修」所介紹的單位逾38年樓齡，業主是獨居的退休人士，不過就因住所日漸殘舊，加上單位原有布局未如理想，不夠儲物空間，所以打算翻新舊居。室內設計公司hoom studio設計師就應業主要求，保留「絕版」無印良品模組式收納櫃，遂以此為靈感，用上不同材質的木材，將單位打造成日式家居風，同時增加不同收納空間。

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今次大翻新的單位是沙田區的居屋愉田苑，業主花費56萬元改造483平方呎住所。業主為剛退休的獨居人士，居於上址多年，近年就希望住得更舒適，有更多儲物空間，因此打算改變單位間隔。業主的目標亦相當明確，有4大要求，分別是：增加儲物空間但要保有空間感、引入自然光、客房可一房多用，以及保留一組絕版無印良品模組式收納櫃。

hoom studio設計師接受訪問時表示，因為業主要求保留無印良品組櫃，於是設計以日式風格為主調，單位不同角落的家具，均使用了不同顏色的木材。至於既是電視牆，又是客房的隔間牆，就用上了橡木木材，配上白色牆色，可算是呈現了無印風格的精髓。

除此之外，因業主希望可引入自然光，牆身用色上用上淡色油漆及橡木木材牆身，亦可反射自然光，陽光灑滿大廳。提到引入自然光，設計師又透露，客房房門稍作改動向左移，令到客廳與房內的窗戶連成一線，每當打開客房趟門，自然光可從客房透入客廳。

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雖然單位只有業主一人居住，不過因子女孫兒常會到訪，因此設計師特意在飯廳設置訂造長椅及高櫃，除了可讓一眾親友到來聚會，同時亦有儲物功能。另一儲物位在於，相鄰的客房及主人房只以隔牆衣櫃作隔間，一個家具擁兩大功能。

至於業主希望客房可有更多功能，除了設有隔間用的衣櫃可儲存衣物，當作衣帽間，亦安置了收納式摺床，沒有客人時可藏起來，不佔空間；此外，因客動在大廳一角，打開趟門時是可當作小偏廳，可供業主孫兒玩樂。

要提到的是單位最大的改動位置是主人房及浴室。在平面圖可見，主人房及浴室原本有一個小小「走廊」位，呈一個凹字。設計師透露，他們將「走廊」位納入浴室位置，浴室及主人房的門口就設成「眼鏡房」，不只可增加浴室及主人房的空間，亦令單位的格局更統一。設計師更指，業主對此一改動相當滿意，因為設計上只作出輕微改動，但對主人房及浴室的空間及實用度都大大提高。

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圖片及資料由設計公司hoom studio提供

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