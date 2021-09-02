【大行點睇】摩通料內房板塊已接近谷底　首選4大內房股

摩根大通發表研究報告，對有強勁資產負債表的內房股前景審慎樂觀，並有好幾家開發商已增加槓桿及儲備現金等待收購機會，大型內房中首選龍湖(00960) 、中型內房首選融創（01918）等4隻股份 。



報告稱，內房板塊已接近谷底。上半年所覆蓋內房毛利率平均收縮1.2個百分點，不過，與之前下行周期不同，現時毛利率下滑主因地價成本高企。所以，減值情況不顯著，整體幅度可預測。三分之二的內房料今年上半年或下半年毛利率見底，其餘三分之一料明年見底。整體而言，谷底可見度更高，風險可以量化。因此，該行平均下調所覆蓋內房盈測12%。

該行稱，內房選股首要信貸安全，其次是估值較便宜。

摩通在內房板塊首選：

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