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【大行點睇】酒店入住率高於8月上旬水平 大摩維持銀娛目標價不變

股樓投資 16:39 2021/09/02

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大摩發表報告，指與銀河娛樂 （00027） 管理層會議後，後者表示現時公司酒店入住率成五成左右，高於8月上旬的30%至35%，不過仍低於7月時的60%至65%。

延伸閱讀   【大行點睇】招銀國際料恒指24000點現短期底部 建議率先吸納5股   詳情請看【下一頁

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該行又指，預期澳門旅遊業反彈需視乎內地個人遊簽證及新冠疫苗接種的進度，相信個人遊若能恢復電子通道簽證、澳門疫苗接種率的上升，將刺激更多遊客到澳門。另外，大摩又指銀娛管理層預計澳門銀娛項目的3A期將於2022年初開放，而第四期則在2024年開放，資本開支與原來的預算保持不變。

大摩維持公司「增持」評級，目標價維持70元。

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撰文 : 謝克迪, CFA

港股 目標價 澳門 酒店 銀河娛樂（00027）

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