北韓再拒疫苗 今次係邊隻？

新冠肺炎疫情大流行後，北韓據報持續維持零確診，與此同時平壤政府亦尋求疫苗供應。不過，北韓近日拒絕世衛（WHO）牽頭的新冠肺炎疫苗公平分配計劃（COVAX）提供的新冠疫苗，聲稱有其他地方更需要疫苗，再次拒絕接收疫苗。

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聯合國兒童基金會（UNICEF）周三（1日）表示，COVAX分配北韓近300萬劑中國科興疫苗，但北韓公共衛生部明言拒絕，指出全球現時面臨疫苗供應短缺及疫情嚴峻，要求把疫苗分配予其他有需要的國家。UNICEF透露，北韓公共衛生部將會繼續透過COVAX，獲得疫苗分配。

今次亦非北韓首次拒絕疫苗分配，南韓國家安全戰略研究所（INSS）指出，今年7月時平壤政府因憂慮阿斯利康疫苗副作用而拒絕接收。INSS表示，北韓並不熱衷接收中國疫苗，擔心有效率不足，但似乎對俄羅斯疫苗有興趣。

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截至8月19日為止，北韓至今仍是據報零確診國家，自疫情大流行以來更是早已落實嚴格邊境限制。世界衛生組織在每周新冠疫情報告中提及，近3.8萬名北韓人檢測個案中，並未發現任何陽性反應結果。

責任編輯：吳漢培