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【AAPL】蘋果明年起放寬取部分App 30%「蘋果稅」　遊戲行業不在內、盤前股價照造好

股市 16:59 2021/09/02

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蘋果（Apple，美：AAPL）應用商店的收入抽成比率成各國監管對象，蘋果最新作出讓步，允許部分應用程式（App）開發者，如Netflix（美：NFLX）、Spotify（美：SPOT）等，明年將能夠加入外部網站的連結，轉移用戶到網站端付款，從而無需再交俗稱「蘋果稅」的30%佣金，並解決日本公平貿易委員會的調查。

蘋果將於明年初實施這一措施，適用於雜誌、報紙、書藉、音樂和視頻等應用程序。不過，佔據App Store銷售逾半的遊戲類應用程式，則不受這一措施的影響，意味蘋果暫時不會解決Epic Games於《堡壘之夜》繞開蘋果支付平台的法律糾紛。

今年以來，反壟斷監管壓力日益增大，世界各地的監管機構紛紛對蘋果和谷歌（美：GOOG）制裁，蘋果也在不斷做出讓步。此前，蘋果與美國一衆應用程序開發商就集體訴訟達成初步和解，並將賠償1億美元。

雖然蘋果在開放應用商店支付選項面臨壓力，但消息未阻蘋果近期股價創新高，蘋果周四盤前再升0.4%，暫報153.15美元，公司股價年初至今累升18%。

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編輯：區嘉俊

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美股 蘋果（Apple，美：AAPL） 反壟斷

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