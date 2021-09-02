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聯儲局釋鴿派訊號　美元回調股市揚升

宏觀解讀 16:30 2021/09/02

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聯儲局主席鮑威爾在傑克森霍爾（Jackson Hole）央行年會釋出鴿派訊號，儘管確認聯儲局即將在本年內啟動退市計劃，鮑威爾強調退市與最終加息時間並沒有直接關係，並重申通脹只屬暫時性質的觀點。隨後美元連日下跌，退市只是意味寬鬆政策逐步減少，離加息時間仍有漫漫長路，市場情緒改善，美股持續創下新高，商品貨幣反彈強勁。筆者認為，商品貨幣反彈趨勢未必能持續，中國經濟轉弱，將抑制商品需求，而全球主要央行即將實施退市，意味流動性氾濫的局面或已接近尾聲。

美元回調下，離岸人民幣一度挑戰6.45水平，但阻力正在浮現。筆者認為，人民幣正在面臨更多負面因素，再升值空間相當有限。最近的經濟數據顯示，中國經濟增速正在減慢，疫情反覆及極度嚴厲的防疫措施對消費造成打擊。另一方面，監管風暴令私營企業投資的風險大增，固定投資可能進一步走弱。與此同時，人民幣強勢正削弱中國出口的競爭力，人民銀行可能考慮透過輕微調節人民幣穩字當頭的政策，引導人民幣兌美元稍為貶值，以緩解經濟下行壓力。

撰文 : 張建泰 瑞穗銀行東亞資金部首席亞洲外滙策略師

欄名 : 外幣滙穗

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