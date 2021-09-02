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【有相睇】情侶58萬首期入市青衣私樓　準備打造新婚安樂窩

股樓投資 16:26 2021/09/02

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樓價升得快，不少上車人士都有感愈來愈難儲首期，800萬元以下可造九成按揭的物業受到更多人關注。利嘉閣梁均耀透露，青衣翠怡花園1座中層F室，單位實用面積約368方呎，屬兩房間隔，外望開揚市景。單位新近以582萬元成功沽出，折合實用面積呎價約15,815元。

梁均耀表示，買家為同區年輕上車客，為建立家庭而購入此單位作未來新婚之用，覺得單位景觀開揚，價錢合適，可承造九成按揭，便拍板承接。事實上，受惠新按保計劃，若只以樓價計，上述單位可承造九成按揭，首期要58.2萬元，若分30年還，利率2.5厘計，每月供款20,696元，而壓力測試下的最低每月入息要求則約49,568元。

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據悉，業主於2010年4月，以約174萬元購入上述單位，持貨約11年，現轉手帳面獲利約408萬元，物業升值約2.3倍。代理補充，屋苑現時約有34個放盤，最低入場價由550萬元起。

資料顯示，翠怡花園由1989年起入伙，樓齡32年，共提供3,216個單位，由一房至三房間隔均備，實用面積由365呎至501呎不等，屋苑自設會所，並鄰近區內多個屋苑、交通綅樞紐及文娛設施，配套全面。

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撰文 : 謝昕蕎

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私人屋苑 利嘉閣 青衣 翠怡花園

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