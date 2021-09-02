首屆「粵港澳大灣區購物節」今開鑼 1300多萬件商品供市民選購 另設多項優惠

首屆粵港澳大灣區購物節今日(2日)開幕，活動將舉行至22日，消費者可在購物節中選購來自29.8萬個知名品牌的1300多萬件商品，還可在相關電商平台中「粵港澳大灣區購物節」專區享有多項優惠，讓消費者足不出戶，都可盡享大灣區購物喜悅。

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購物節包羅萬有，當中包括 美食、美妝、數碼、家電、服裝等100多種商品。另外在 開幕當天，市民只要打開淘寶App，搜尋「大灣區購物節」，即可對著天空以VR方式點亮數字明月，進入大灣區購物節的頁面。期間，市民將有機會領取超過2,500萬元人民幣現金紅包及補貼，並享有預付立減、前N折扣等優惠。

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這次購物節由商務部、廣東省人民政府、香港中聯辦、澳門中聯辦指導，紫荊文化集團、廣東省商務廳、香港中聯辦宣文部、澳門中聯辦宣文部、電影頻道節目中心、中央廣播電視總台總經理室主辦，同時由阿里巴巴集團(09988)、鳳凰衛視、1905電影網、南方都市報承辦。此次活動亦是至今最多大灣區商家參與、規模最大的線上購物活動。

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責任編輯：羅浩濂