【北水基金】今年已推1198隻北水新基金 累計吸資2.1萬億元

▲ 今年共推1198隻新基金，吸資2.1萬億元。

內地媒體引述Wind數據顯示，截至8月31日（本周二），8月份新發基金共200隻（市料主要計及成分產品，若拆分為不同類別，相信遠多於此數），創歷史單月新高，吸金逾2482億元（人民幣，下同）。一家中型基金公司市場部負責人拆解，因新基金獲批後6個月之内必須發行，而上月推的基金中，有一部分是春節前A股相對高位時過關。如果沒趕及在6月份的上一輪反彈浪中出台，8月就是最後大限，遂吸引大量產品衝刺推出。

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雖然8月新發基金數量創新高，但跟7月份比基本持平，8月合計發行規模為2482.16億元，而基金的平均募資額為12.41億元。值得注意的是，假如按每個月度的情况來看，1月和2月的新基金平均發行額分别高達40.18億元及24.72億元，可惜，經歷中港大時代快閃後，打從3月份之後，基金平均吸金僅介乎10億到15億元左右。

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要是把產品分類，混合型基金仍是8月的主力，吸1566.68億元，佔比63.12%；股票型基金同期約募集284.91億元，佔11.48%。整體來看，新基金發行冷熱不均現象顯著，混合型基金吸資從5月開始持續增長，相反主打股票型基金的吸金額自6月起一直下降。

論及爆款產品，8月份碩果僅存，僅有一隻基金募集最突出。8月25日，廣發行業嚴選三年持有期混合基金傳吸約百億元。另外，首隻外資基金產品、貝萊德中國新視野於本周一（8月30日）首日有近40億元資金湧入，其募集上限是80億元，在9月10日結束募集。

業界指，因牛年春節後A股插水，基民更趨理性和謹慎，一日售罄等爆款基金急降。此外，9月開局，眼下已有61隻新基金搶閘推，專攻新能源、光伏及芯片等熱門賽道。

而今年以來已成立新基金累計1198隻，共吸金逾2.1萬億元，其中，權益類基金仍是生力軍，總計1.64萬億元，為歷史第二高位，僅次於去年。

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記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪