【綠色按揭】中銀信和合推綠色按揭　凱滙等4樓盤準買家申請可獲6888元獎賞

中銀香港 （02388） 、信和置業 （00083） 合作推出香港首個綠色按揭計劃，若準買家買入信和置業旗下獲「綠建環評」鉑金級或金級認證的指定住宅項目，並在12月31日前成功申請綠色按揭，可獲額外6888元的現金獎賞、家居保險保費豁免及其他數碼理財獎賞。信和置業首批納入綠色按揭計劃的項目，包括獲暫定鉑金級的凱滙，以及獲暫定金級的維港滙、ONE SOHO、SILVERSANDS。

信和指，整個按揭貸款申請流程至日後的賬單管理均於線上處理，有助減少傳統按揭申請過程及賬單管理所產生的碳足印。

信和華置首個凱滙單位疫苗抽獎截止，第二輪抽獎詳情可見【下一頁】

中銀香港個人數字金融產品部總經理盧慧敏稱，客戶由申請、上載文件至賬單管理，全程線上進行，估計每個綠色按揭的生命週期平均可省卻用紙達900張，相等於節省0.02噸碳排放量，中銀會繼續推廣綠色按揭計劃至其他獲得認證的綠色項目。

信和集團執行董事兼集團財務總裁鄧永鏞指，集團承諾會為旗下所有香港新建物業取得「綠建環評」認證，及致力為旗下所有香港新建物業取得「WELL™」建築標準認證，集團早前已與中銀香港簽訂首筆與可持續發展

表現掛鉤的10億港元貸款。

相關文章 ：

【打疫苗抽凱滙】信和華置第二輪凱滙抽獎單位樓層間隔座向曝光 與首輪抽獎單位有何分別？（圖集）

【信和83】信和聯同黃志祥家族 約60億港元收購新加坡商住物業

編輯：麥德銘