【大行點睇】摩通睇好中資基建股板塊　首選中國建築國際

摩根大通發表研究報告，指雖然面對上半年融資收緊及成本等風險，但整體內地基建股上半年業績表現正面，中國鐵建(01186 、中交建(01800) 盈利勝預期，而中國中鐵(00390) 和中國建築國際(03311)符預期。



該行指，因應前景和成本改善，均有助基建股改善盈利能力及現金流。故將相關股份盈利增長預期上調最多10%，較看好中國建築國際，其他依次為中鐵、中國鐵建及中交建。

摩通對中資基建股評級及目標價：

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