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港島東THE HOLBORN快將登場　主打細單位220呎起　料下周開價出擊

股樓投資 16:02 2021/09/02

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由恒地（00012）發展的鰂魚涌新盤THE HOLBORN即將展開銷售步伐，項目已上載樓書。

據樓書顯示，THE HOLBORN共提供420伙，當中逾九成為開放式及一房間隔。開放式單位共142伙，實用面積由220至237平方呎，而一房單位共242伙，實用面積由253至314平方呎。此外，項目設有24伙兩房單位，實用面積為452平方呎，另設12伙特色單位，實用面積由200至571平方呎不等。

THE HOLBORN平面圖

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恒基物業營業（二）部總經理韓家輝表示，THE HOLBORN坐落於港島東區，鄰近港鐵太古站，為區內罕有的細單位供應，相信項目開則適合上車客及投資者。

韓家輝續指，最快於下星期開放示範單位及公布價單，項目共設3個示範單位，其中一個為經改動一房單位，其餘兩個則分別為無改動的一房以及兩房單位。而價格將參考恒地系內近於港島區推售的地鐵沿線一手項目，以及最近推售的港島區新盤，並預計於本月下旬開售。

資料顯示，THE HOLBORN位於鰂魚涌筲箕灣道1號，預計關鍵日期為2023年4月底。

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撰文 : 謝昕蕎

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