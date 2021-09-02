【打疫苗有獎抽】信和華置送觀塘凱滙千萬單位 連二獎得獎名單9月8日公布 第二輪抽獎即日至月底啟動登記

為提高本港疫苗接種率，自今年6月多家企業及機構推出各大疫苗獎賞計劃，其中信和集團旗下黃廷方慈善基與華人置業（00127）送出位於觀塘凱滙的449平方呎單位最吸晴，是次終極大獎的單位價值約1,080萬元，集團會負責支付置業相關稅務、或約162萬元的雙稅印花稅（DSD）；二獎則為價值10萬元的預付卡簽帳額或信用卡免找數簽帳額，名額限20個。

信和表示，第一輪抽獎活動已於9月1日下午5時30分截止登記，登記人數共逾250萬，第一輪抽獎結果將於9月8日抽出及公布21名得獎者，屆時抽獎活動將開放予傳媒出席。

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為鼓勵市民繼續響應新冠疫苗接種，第二輪抽獎活動將於明天起接受網上登記。若於2021年9月30 日或之前已於香港接種至少一劑新冠疫苗的香港居民，可於9月2 日上午9時正至2021年9月30日下午5時30分期間登記參加第二輪抽獎活動。較早前已登記參加第一輪抽獎活動而沒有贏得終極大獎的合資格香港永久居民，將自動獲納入參加第二輪抽獎活動而毋須額外登記。

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黃廷方慈善基金董事黃永光先生表示，衷心感謝所有參與疫苗接種計劃的香港居民，亦欣然看到是次抽獎活動獲得大眾的熱烈支持。他又指：「希望短期內將有更多香港市民接種疫苗，並參與第二輪抽獎活動。我們期待於2021年9月30日前達到超過500萬人口接種疫苗的目標。」

於第二輪抽獎活動，黃廷方慈善基金更將捐出20份獎學金，每份為價值20萬元的預付卡簽賬額或信用卡免找數簽賬額，透過抽獎活動送予12歲或以上及18歲以下已接種疫苗的香港居民。

有關第二輪抽獎活動的登記詳情，可瀏覽活動網站www.vaccinationluckydraw.hk。

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記者：陳詠妍