【大行點睇】京東健康料監管方向逐漸清晰 下半年經營情況將更具挑戰性 滙豐環球研究予目標價140元

滙豐環球研究指，近日與京東健康（06618）的管理層會面。該行引述京東健康的管理層指，隨監管指引逐漸清晰，公司未來會有更多與地方政府合作的機會。該行認為，當局擬平衡線上與線下營運商的利益及待遇，故在12月初正式落實前，將會有更多修訂。該行予京東健康「買入」評級，予目標價140元。

近日京東健康連升數個交易日，日內一度重上80元，全日升3.2%，報78.4元，成交13億元。

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該行指，京東健康管理層預計，除了內地監管變化以外，今年下半年的增長將會較去年更艱難，因新冠疫情相關用品銷售下降，而上半年的醫療器械收入僅按年增長20%，而對平台模式業務的影響更大。故公司管理層予收入增長45%至50%指引。

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另外，管理層對今年的淨利潤率目標指引為3%，對比上半年則為4.9%。因產品組合的轉變及促銷對上半年的毛利率造成壓力，但公司認為不會進一步惡化，預期仍可能實現長期目標。至於互聯網醫院項目方面，公司指有10多個項目在營運，並與不同專業和級別的醫院合作，在需要時為他們提供定制的解決方案，但指相關業務目前貨幣化仍然具有挑戰。

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