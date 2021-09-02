【ET講股通】梁耀康：科技股反彈完？（附Time code）（第二版︰加入文字內容）

港股今日高開低，午後升幅大為收窄至數十點，恒生指數在26000點水平爭持。雖然科網股造好，但傳統金融股偏軟，拖低大市表現。港股後市去向如何？《ET講股通》主持梁耀康為你分析。（立即點擊收看／收聽：開聲聽↓）

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00：00 - 港股今日市況速報 科技股反彈完？

00：48 - 午後傳出消息內地約談召車平台

01：44 - 科技股指數走勢分析

03：12 - 股票分析：美團 （03690） 價位指標

03：57 - 股票分析：騰訊 （00700） 價位指標

04：49 - 股票分析：阿里 （09988） 價位指標

09：33 - 新能源政策股、基建股維持強勢

09：51 - 電力設備股：華潤電力 （00836） 、金風科技 （02208） 股價走勢

11：31 - 基建股：中國建築 （03311） 股價走勢及買策略

12：33 -中交建 （01800） 、中鐵建 （00390） 、中國中車 （01766）

14：38 - 股票分析：比亞迪 （01211） 價位指標及買賣策略

17：25 - 股票分析：融創中國 （01918） 高位有貨怎麼辦

20：29 - 股票分析：阿里巴巴 （09988） 見底未？

23：30 - 股票分析：騰訊 （00700） 450元之下可吸？

26：25 - 股票分析：中國神華 （01088） vs中煤 （01898） vs兗煤 （1171） 短綫走勢如何？

28：40 - 股票分析：攜程 （09961） 見底反彈了嗎？

30：12 - 股票分析：廣汽 （02238） 要沽貨了嗎？

33：40 - 股票分析：中國建材 （03323） 股價前景

34：46 - 股票分析：小米 （01810） 股價前景

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認可財務策劃師（CFP）梁耀康於「ET講股通」節目中表示，港股今早升逾300點，但在中午收市前升幅收窄，傳出消息指內地當局約談召車平台，令市場憂慮，一眾科技股回吐。

留意科指 能否守住8月25日高位

至於科技股升完未？恒生科指整固後，昨日嘗試向上突破，今日維持升勢，要留意能否守住8月25日高位。

除留意指數外，亦要留意股份個別情況，如美團 （03690） 相對較強，若不失239元水平，暫時可以保留。騰訊 （00700） 向上突破8月區間，但若失485元水平，可考慮暫時離場。阿里巴巴 （09988） 今日造得亦好，螞蟻有機會成立合資信用評級公司，註冊資本據報為5億元人民幣，紓緩監管憂慮。

恒指方面，要留意25982點水平，若失守的話，要考慮減持。

新能源股、基建股 可留意

其實除了科技股外，資金亦留意新能源政策相關股，如電力設備股華潤電力 （00836） 遭大行調升目標價，現水平的水位雖較之前小，但技術走勢呈突破、業績基本面不俗，亦會受惠政策。另外，亦可留意基建股，今日相對強，如中國建築國際 （03311） 近期一直走上，雖然仍然可吼，但要留意高開低走的離場訊號。

若投資者想穩陣，可留意比亞迪 （01211） ，業績雖然不算好，但新能源銷量續強。股價有機會可上突破，上望300元以上水平；若失249元水平則要止蝕再觀望。

恒指全日升62點，報26090點，大市成交1,711億元。

【「ET講股通」問股環節，包括︰融創中國、阿里巴巴、騰訊、中國神華、攜程、廣汽、力量能源、中國建材、小米︰立即觀看】

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00：00 - 港股今日焦點速覽

01：09 - 美股外圍市況速報 蘋果股價續升

02：19 - 亞太外圍市況速報

02：54 - 港股上日市況速報＋北水盤路

03：55 - 港股重返二萬六 科技股企穩未？

04：48 - 市場料中央對監管措施「暫時收貨」利港股

06：03 - 「十‧一」黃金周當前 監管先唞唞？

06：25 - 股票分析：騰訊 （00700） 股價前景點睇？有力挑戰重返500元

08：19 - 騰訊 （00700） 買賣策略建議

09：16 - 快手 （01024） 買賣策略建議

11：50 - 股票分析：京東健康 （06618） 現價可買入作長綫投資？

13：00 - 股票分析：百度（009888）買賣策略建議

14：00 - 熱炒國策股現回吐 汽車股、新能源股前景如何？

15：00 - 吉利 （00175） 短綫值得留意

16：00 - 9月投資倉位部署

16：50 - 新能源股 唐牛選買ETF （03134）

17：56 - 股票分析：長城汽車 （02333） 上望空間多少？

18：34 - 股票分析：廣汽 （02238） 上望空間多少？

19：19 - 股票分析：安踏 （02020） 上望空間多少？

20：11 - 股票分析：東岳 （00189） 配股後短綫走勢如何？

21：11 - 港股開市前市況速報

23：23 - ET個股推介：中集安瑞科 （03899）

24：35 - 股票分析：微盟 （02013） 股價前景點睇？

25：51 - 股票分析：騰訊 （00700） 業績後第8次回購有幾利好？

26：26 - 股票分析：海爾智家 （06690） 股價前景及買賣策略如何

27：05 - 買電訊股收息一注資金點樣揀：數碼通 （00315） vs香港電訊 （06823） vs和記電訊 （00215）

29：08 - 股票分析：中國神華 （01088） 買賣策略何

29：51 - 股票分析：中國建材 （03323） 未有貨現價可買？

31：06 - 美股分析：台積電（TSM.US）股價前景如何？

31：47 - 牛牛分享美股倉位部署：艾司摩爾（ASML.US）、Sea Limited（SE.US）

33：45 - 股票分析：美團 （03690） 小注短炒可以嗎？

34：50 - 股票分析：京東 （09618） 高位買入現價溝淡成本可以嗎？

35：55 - 股票分析：特步 （01368） 短綫走勢如何

36：50- 美股分析：特步（RBLX.US）短綫走勢如何

37：32- 美股分析：蘋果（APPL.US）短綫走勢如何

38：38- 美股分析：特斯拉（TSLA.US）短綫走勢如何

39：19- 美股分析：艾司摩爾（ASML.US）哪個價位入可以？

40：15- 美國非農就業數據對美股後市影響如何？

40：55 - 港股開市後市況速報

42：06 - 財經日誌提提你