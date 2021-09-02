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【ET講股通】梁耀康：科技股反彈完？（歡迎留言問股）

股市 15:40 2021/09/02

分享：

港股今日高開低，午後升幅大為收窄至數十點，恒生指數在26000點水平爭持。雖然科網股造好，但傳統金融股偏軟，拖低大市表現。港股後市去向如何？《ET講股通》主持梁耀康下午3時45午於節目內為你分析。

有股票疑難，歡迎WhatsApp（96133819），或登入HKET App 留言區留言提問。

立即收看／收聽：https：//video.hket.com/video/3049565/

＊＊＊

重溫今早《ET開市直擊》（點擊收收／收聽↓）

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38：38- 美股分析：特斯拉（TSLA.US）短綫走勢如何
39：19- 美股分析：艾司摩爾（ASML.US）哪個價位入可以？
40：15- 美國非農就業數據對美股後市影響如何？
40：55 - 港股開市後市況速報
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