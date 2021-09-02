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【Twitter】Twitter付費訂閱服務美加搶先推出　增創作者收入來源

科技 15:39 2021/09/02

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Twitter 在 9 月 1 日起推出 Super Follows 付費訂閱服務， 用戶可向跟隨者收費，對方可獲得更多內容、加入特定社群、訂閱電子報等。

Twitter 在 9 月 1 日起推出 Super Follows 付費訂閱服務， 用戶可向跟隨者收費，對方可獲得更多內容、加入特定社群、訂閱電子報等。目前該服務率先在美國及加拿大推出，且暫時只有 iOS 版本。

【保障兒童】Instagram強制用戶提供出生日期 聲稱確保個人化體驗

不過並非所有用戶均可使用 Super Follows，平台規定 18 歲以上、於美國境內擁有 1 萬跟隨者（Followers），以及至少已有 25 則推文的用戶方可使用，他們需向 Twitter 提出申請且通過審核才有資格。至於通過的用戶可以自行設定 Super Follows 的收費價格，每月可設定2.99 美元、4.99 美元及 9.99 美元三種收費模式。

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不過並非所有用戶均可使用 Super Follows，平台規定 18 歲以上、於美國境內擁有 1 萬跟隨者（Followers），以及至少已有 25 則推文的用戶方可使用。（Twitter）

該服務可以讓每月付費的跟隨者能夠瀏覽及回覆特定推文，來與他們跟隨的名人、創作者交流互動。此外，他們可以獲得對關注者支持的徽章，徽章會顯示在推文時間軸中，成為名人或專家的 Super Follows 後，也有專屬頁面來顯示提供給跟隨者的獨家內容。

Super Follow 可以增加創作者的收入，而 Twitter 只會從 Super Follows 所產生的前 5 萬美元收入中收取 3% 佣金，但當 Super Follows 收入超過 5 萬美元門檻後，Twitter 則改為收取 20% 的佣金。

【Clubhouse】Clubhouse支援iOS「空間音訊」立體聲 更易分辨誰是發言人

記者：廖淑瑩

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