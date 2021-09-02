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【轉數快】上月再增23萬個新登記 轉數快累計886萬帳戶

Hot Talk 15:40 2021/09/02

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自2018年9月推轉數快，累計巳逾886萬個帳戶。

世紀疫情除了顛覆市民的生活模式外，有助本港邁向無現金城市，再者，電子消費帶旺經濟，亦加速社會的數碼轉型，變相帶挈銀行的快速支付系統、轉數快（FPS）的上客量不斷破頂闖新高。據香港銀行同業結算公司的最新統計，截至今年8月底，轉數快共有886.7萬個帳戶登記，較上月的863.5萬個，再驟增逾23萬個，連續8個月呈雙位數增長。此外，相比去年底的687.8萬個，今年首8個月已增添逾198萬個帳戶，以幅度計，更急升近29%。

明年中大部分政府帳單及牌照繳費可使用「轉數快」【下一頁

展望前景，市料轉數快在今年底前突破900萬新關應無懸念，畢竟電子支付已變得普及，即使社交距離放寬，遙距辦公漸縮減，但不少老中青族已習慣利用轉數快等線上交易的好處，甚至連存款保障委員會，今年也採用轉數快的電子渠道作補償，令發放上限50萬元的保障額，由7天縮短至約3至4天。再者，馬會剛公布今年投注額創新高，市料疫下電子錢包的貢獻不少，足證轉數快的用途甚廣泛。

相關文章：【電子消費券】陳茂波：消費券不設最低消費、不可額外收費　電子支付平台新增220萬用戶

【電子支付】電子支付使用率漸增　首季儲值支付工具交易額按年升逾2成

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記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

香港 轉數快 電子支付 Fintech

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