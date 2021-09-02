【樓市熱話】後生仔同女友租樓住 父母建議借首期買樓 感心大心細 網民：有父幹梗係去馬

香港地買樓難，後生一輩要上車更是難上加難，當然如有父幹幫手則另作別論。不過近日卻有港男在討論區發帖，指自己獲父母主動借出首期買樓，但他卻十五十六，不知應繼續租樓住或是當業主。

港男買樓與租樓的抉擇：

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此帖一出，網民反應熱烈，普遍認為既然父母出手相助，沒理由不買樓而繼續租樓，「老豆老母有得借比你比首期，緊係去馬啦，日後還唔還到比佢兩佬再算，話借實比，咁都唔明」、「這情況，我一定買。冇錢儲不過是表面，實則供樓就是儲錢，尤其現息低」、「其實可以上車就上車，供幾年後，便會感到輕鬆，也不用怕業主收樓加租」、「供完樓儲唔到錢，唔通你租又儲到？覺得供樓負擔大的話，選擇遠少少、細少少又或無clubhouse」

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不過，也有網民認為應繼續租樓住，「13丶14k你都咁辛苦，仲要屋企人幫，繼續租啦，後生仔打多份工啦如唔想讀書，千祈唔好為層樓」、「如果無咁多資金，呢一刻勉強買咗，會好辛苦，加上樓市前景好唔明朗，但如果你計劃要生小朋友，就買啦」、「租，因為冇債一身輕，甚至到處住」

其他網民回應：

和親人借錢，最好均均真真，寫埋借據和還款方案，最好合理計番利息。就算照現時銀行拆息計都要俾番D，除非父母話明俾唔駛還，否則親人錢銀絕對要交待清楚

供樓等於儲錢，除非投資好叻先租，買樓跑嬴八成人 ，供14000起碼8000還本

我剛剛換自住樓, 叫做換返附近, 搬足3日。好佩服你地班租客可以ready 每2年搬一次

供樓咪等於同自己儲錢囉，租樓咪等於同業主儲錢囉，租租嘅思維真係難明

估計你租咗樓唔係好多年，而家經濟比較差租金升幅冇咁大，如果好似幾年前經濟比較好，每次續約租金升幅大到嚇親人

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記者：李兆明