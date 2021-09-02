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富時50及A50指數季檢 共納入6隻中港股份

股樓投資 17:32 2021/09/02

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指數公司富時羅素日前公布其中國系列指數的季度審議結果，首先富時50指數將新納入4隻港股，並同時剔除招商證券（06099）、阿里健康（00241）、海底撈（06862）及翰森制藥（03692），有關調整將於9月17日(周五)收市後生效。

【大行點睇】平安證券指港股進入配置區間底部 推薦9月十大金股  詳情請看【下一頁

至於富時A50指數，則納入兩隻A股，並同時剔除兩隻金融股中信銀行A股（滬：601998）和中信建投A股（滬：601066），有關變動將於9月16日(周四)收市後生效。

獲納入富時50指數及富時A50指數股份一覽：

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【美團3690】一文看盡美團績後 各大行評級和目標價   詳情請看【下一頁

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撰文 : 李尚毅

吉利汽車（00175） 港股

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