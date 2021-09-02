【幣安IPO？】幣安創辦人﹕幣安美國擬3年內上市　新加坡金管局﹕幣安須暫停當地運營業務（第三版）

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加密貨幣交易所Coinbase（美﹕COIN）今年在美國上市，令不少人關注加密貨幣投資，全球最大加密貨幣交易所幣安（Binance）創辦人趙長鵬接受外電訪問時透露，受Coinbase上市啟發，幣安旗下幣安美國（Binance US）擬3年內進行IPO。
幣安美國CEO閃電辭職，詳見﹕【下一頁】
未知是否受消息影響，但比特幣價格周四（2日）再度回升至5萬美元關口，至3時45分，最新報50,048美元，24小時內升幅達6%，以太坊則報3740美元，24小時內升6.5%。
據報道，幣安美國是獨立於幣安的實體。以現貨交易量計，據CoinMarketCap數據顯示，幣安美國現時為美國第三大的虛擬貨幣交易所，現貨24小時交易量約為10億美元。對比之下，今年上市的Coinbase約為50億美元，而幣安（Binance.com）則為290億美元。
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趙長鵬指，幣安美國在未來兩個月內，應接近完成新一輪私募融資。他亦表示，若美國證券交易委員會（SEC）准許幣安美國上市，幣安美國將跟隨Coinbase的步伐，預期公司3年內應有充份時間準備IPO。
趙長鵬現時為幣安的創辦人兼行政總裁，同時亦為幣安美國的主席，不過，自前任幣安美國行政總裁布魯克斯（Brian Brooks）宣佈辭職後，幣安美國行政總裁一職懸空至今。趙長鵬對此表示，幣安美國已聘請了一群新的高層成員，相信其中一名成員能勝任行政總裁一職。他又指，到合適時間時，將宣佈新任行政總裁。
幣安Binance擬尋求各地政府基金投資，估值約2000億美元，詳見﹕【下一頁】
對比Coinbase和幣安美國，趙長鵬稱，幣安美國向用戶所收取的費用僅為Coinbase的五分之一，故他認為，幣安美國上市有明顯優勢。
趙長鵬又稱，幣安去年盈利8億至10億美元，但報道原文未有說明幣安美國的盈利數字，幣安美國的發言人拒絕透露公司的財政數字。
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近日各地監管機構相繼點名提到幣安，趙長鵬指，幣安一直沒有設立總部，但該項做法並不獲得監管機構認同。有見及此，他指，幣安未來計劃於全球各地成立辦公室。他又強調，目前幣安有一個法律實體，疑似暗示能應付監管要求。
他表示，幣安目前正尋求各地著名投資者投資，並計劃在每個國家內，以獨立於幣安、並在當地注冊的實體，向當地申請經營業務牌照。
趙長鵬接受訪問時又指，現時他只持有比特幣和幣安幣（BNB）。他強調，其他虛擬貨幣皆「很有趣」，並不反對其他項目，不過自己沒有時間顧及其他虛擬貨幣交易。
新加坡金管局（MAS）同日新增幣安至投資者警惕名單
幣安目前仍受各國監管機構關注，最新消息指，新加坡金管局亦於周四（2日）新增幣安至「投資者須警惕名單」（Investor Alert List）。
外電報道，新加坡金管局向傳媒發聲明表示，由於幣安未有向當地申請相關牌照，或違反當地的《電子支付法》（Payment Services Act，PSA），故當局新增該實體至名單以內。
發言人指，幣安必須停止向新加坡市民提供任何受PSA規管的電子支付服務。
至於幣安旗下另一實體Binance Asia Services，現時正向MAS申請專門容許平台提供電子貨幣交易服務的牌照，目前有關申請正處於審查階段。MAS指，當局預期Binance Asia Services即時停止與幣安的電子貨幣交易往來。
（第三版新增﹕新加坡金管局指幣安或違反電子支付法）
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編輯﹕賴奕羚