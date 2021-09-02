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新版一萬日元紙幣開始印刷　日本設計的確別出心裁

環球政經 15:33 2021/09/02

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據NHK（日本放送協會）報道，日本已開始印刷新版1萬日元紙幣，預計將於2024年上半年開始流通。財務大臣麻生太郎於周三，在東京國立印刷局的一家工廠舉行紀念開始印刷儀式。

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新鈔票的「主角」是日本近代著名實業家澀澤榮一，他被稱為「日本資本主義之父」，紙幣的背面則是東京站大樓。該鈔票是第一個採用新型全息圖（new kind of holograms）作防偽標籤，令他人更難以偽造；該鈔票還具有新的高清水印圖案。

【食得入口】人造肉另一新境界  日本有大學研究出3D打印日本霜降和牛【見下頁

此外，新版的1萬日元紙幣的厚度不一，視障者可憑觸覺辯認鈔票；鈔票數字10,000則以大字體打印，亦便於閱讀。麻生太郎表示，這​​張紙幣的設計非常適合這個時代，因為它採用了最先進防偽造技術，其設計讓每個人都可以輕鬆使用。

財政部表示，新的1千日元和5千日元紙幣，亦將於今年秋季開始印刷。在完成對 ATM 和其他機器的修改後，它們預計將在2024年上半年開始在市面流通。

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撰文 : 陳楚琨

經濟 麻生太郎 日圓 設計 日本 視障 東京

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