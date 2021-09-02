【著數優惠】 海洋公園推出港人限定「無限 FUN 入場證」附送價值420元迎新優惠

踏入九月，海洋公園又有新搞作！凡香港永久居民購買「無限FUN入場證」，可享有最低優惠價328元起，並獲送價值420的迎新優惠，於園內指定餐廳、禮品店及停車場等享有額外折扣優惠。而合資格「智紛全年入場證」、「開SUM夏日入場證」或「無限次入場證」持有人亦可享有額外折扣優惠，續購「無限FUN入場證」！

【海洋公園】海洋公園物色合作夥伴 三個全新主題區發展機遇：【下一頁】

由即日起至2022年2月28日期間，「無限FUN入場證」成人售價598元、並附送迎新禮遇包括「買 $50 送 $20」攤位遊戲優惠券三套、30元電子購物及電子餐飲現金券各一張， 續購價為538元。同時，亦可享有85折指定餐飲及購物優惠，寄賣品則可享9折優惠、65折「探索號R」體驗館入場門票以及40元折扣的私家車泊車優惠。

同時，公園亦推出「秋日優惠套票」，成人售價分別為360元及小童195元，當中包括日間標準入場門票及可於園内使用的電子現金券。另外，由即日起至10月28日，港人可以優惠價298元買平日入場門票，並附送30元電子現金券，供客人於指定禮品店消費時使用。

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責任編輯：潘曉豐