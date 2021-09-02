【有相睇】高層遠望海景　單位夠大有裝修　家庭客睇見即心動入市

樓價持續上升，連企理裝修的單位去貨速度極快，而且業主減價空間不多。利嘉閣高級市務經理曾定杰說，青衣美景花園7座高層F室，實用面積401平方呎，採大兩房間隔，外望享開揚市景，並遠眺海景，原開價580萬元放盤，終減價5萬元，獲同區分支家庭以575萬元承接，實用呎價約14,339元。

曾定杰補充，單位配有豪華裝修，高層可遠望海景，屬於市場優質單位，而買家鍾情單位景觀及裝修，故議價後即拍板承接。從代理提供的相片可見，單位位於高層，遠望海景，而且企理裝修，相信可節省一筆裝修費。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

據悉，原業主於2017年4月，以約418萬元購入上述單位，持貨約4年，現轉手帳面賺約157萬元，物業期內升值約38%。資料顯示，美景花園8月累錄8宗二手成交，較7月的6宗，按月增加約33%。

同場加映: 【iM Cafe】反彈浪目標26800 金九銀十捕捉潛力股

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機