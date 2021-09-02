  • 33°C
香港時間 : 2021902日 (四) 16:01
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【有相睇】高層遠望海景　單位夠大有裝修　家庭客睇見即心動入市

股樓投資 14:54 2021/09/02

分享：

樓價持續上升，連企理裝修的單位去貨速度極快，而且業主減價空間不多。利嘉閣高級市務經理曾定杰說，青衣美景花園7座高層F室，實用面積401平方呎，採大兩房間隔，外望享開揚市景，並遠眺海景，原開價580萬元放盤，終減價5萬元，獲同區分支家庭以575萬元承接，實用呎價約14,339元。 

曾定杰補充，單位配有豪華裝修，高層可遠望海景，屬於市場優質單位，而買家鍾情單位景觀及裝修，故議價後即拍板承接。從代理提供的相片可見，單位位於高層，遠望海景，而且企理裝修，相信可節省一筆裝修費。 

    點擊圖片放大
    +6
    +5

據悉，原業主於2017年4月，以約418萬元購入上述單位，持貨約4年，現轉手帳面賺約157萬元，物業期內升值約38%。資料顯示，美景花園8月累錄8宗二手成交，較7月的6宗，按月增加約33%。 

同場加映: 【iM Cafe】反彈浪目標26800 金九銀十捕捉潛力股

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 黃卓賢

私人屋苑 美景花園 青衣 利嘉閣

上一篇文章

新版一萬日元紙幣開始印刷　日本設計的確別出心裁

下一篇文章

【單位有相睇】Full Pay買將軍澳MONTEREY特色單位 　4年後累劈650萬　蝕讓走人
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【室內設計】 新屋入伙預算緊張 兩母女19萬裝修420呎單位 格仔櫃避「開門見廳」 孝心設計護老人家周全
【室內設計】 新屋入伙預算緊張 兩母女19萬裝修420呎單位 格仔櫃避「開門見廳」 孝心設計護老人家周全
除淨派息在即 恒基系5大收息股逐個捉
除淨派息在即 恒基系5大收息股逐個捉
【公屋裝修】40歲夫婦花40萬　為30年樓齡公屋大翻新　370呎一房變兩房　日式浴缸最啱忙裏偷閒
【公屋裝修】40歲夫婦花40萬　為30年樓齡公屋大翻新　370呎一房變兩房　日式浴缸最啱忙裏偷閒
【打疫苗有獎抽】學生哥都有份抽獎 信和送出20萬獎學金予已打針12歲至18歲 名額有20個
【打疫苗有獎抽】學生哥都有份抽獎 信和送出20萬獎學金予已打針12歲至18歲 名額有20個
【統計報告】 本港最新入息中位數19,600元 8大行業收入一覽 男同女有幾大分別？
【統計報告】 本港最新入息中位數19,600元 8大行業收入一覽 男同女有幾大分別？
【MIRROR籃神卡】麥當勞「籃神卡」威力強勁 推出7天全線換罄 鏡粉崩潰求加印
【MIRROR籃神卡】麥當勞「籃神卡」威力強勁 推出7天全線換罄 鏡粉崩潰求加印