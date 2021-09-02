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美國刪阿富汗軍備報告 聲稱保護盟友

環球社會熱點 15:12 2021/09/02

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美國撤出阿富汗時遺下大量軍備被塔利班接收，讓美國的國家安全蒙上陰影。美國政府最近刪除涉及阿富汗軍事開支的審計及官方報告，當中有為阿富汗政府軍提供﹑829億美元軍備及訓練的明細。美國國務院聲稱，此舉是保障阿富汗盟友。

塔利班允許女性入政府工作 但無緣内閣職位 【下一頁】

美國國務院發言人承認已刪除報告，聲稱是要保護阿富汗盟友，並建議其他聯邦政府部門，檢視其網站上有關阿富汗盟友與美國合作或參與行動的內容。若內容可能形成安全威脅，國務院建議刪除。

美國國務院網站上，原本可以公開瀏覽829億美元（約6647億港元）官方阿富汗軍事開支的詳細報告，當中列明美國自2001年以來，向阿富汗政府軍提供的軍事裝備種類和數目，以及提供的訓練。

美國政府問責署（Government Accountability Office，GAO）發言人承認，國務院要求暫時下架及檢視關於阿富汗的公開報告，保障報告內人員的安全。然而，眾多被刪報告只列軍備數量，未有提及相關人員的身分。

普京稱美軍駐守阿富汗20年「到頭來乜都冇」 【下一頁】

另外，亦有聯邦部門至今未刪相關報告，當中更是包括阿富汗政府軍各階級的資料。而且，拜登政府早前為安全撤離，曾向塔利班提供部分參與撤走的阿富汗盟友名單，被批評對盟友的安全形成威脅。

財經雜誌《福布斯》（Forbes）指出，美國納稅人有為審計報告及軍備作出貢獻，理應有權檢視及追蹤所繳稅款的用途，亦可用以監察拜登政府。因此福布斯對拜登政府今次舉動的真正動機抱有疑問。

責任編輯：吳漢培

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