用可持續科技趨勢重塑投資組合

以科技驅動創新既是應對全球環境及社會挑戰的最可行方式之一，亦能為投資組合帶來正面影響。事實上，可持續科技適用於不同行業和市場。在健康、運輸、智慧城市、數據保安、資源善用及清潔能源領域上，可持續科技能夠解決全球因人口老化、資源減少、貧窮、社會不公及氣候變化而產生的重大需求。同時因此，有關投資正日漸受到歡迎及追捧。

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市場傾向主題投資

主題投資正日漸成為主流，這種投資理念通常採取由上而下的方針，幫助投資者發掘及把握宏觀經濟、地緣政治及科技的長期趨勢。金融科技公司Broadridge的一項新研究亦印證了投資決策的焦點正逐漸轉移到主題投資這一市場趨勢。

舉例來說，自2018年以來，主題投資類基金的資產年度增長率便達到37%，而在2020年疫情期間，這類資產年增長率更上升至77%。從2017年起，主題式投資組合約佔全球股票基金淨銷售總額合共40%。

主題投資方針有助投資者預測最能從變化中獲利的企業，以建立切合未來的投資組合，而非專注於短期的宏觀市場噪音或投資熱潮。

亞洲市場關注可持續發展及科技投資

亞太區的可持續發展及科技投資特別值得留意。上述研究顯示，新興科技成為了資金流最大的宏觀主題，其次是可持續發展。至於微觀主題方面，投資於顛覆性及「另類」科技的基金錄得最大的累計資金流，當中包括有關保安及網絡安全、金融科技、半導體、網絡連接及數碼化主題的機遇。

在新冠肺炎疫情後，由於科技及數碼化發展對商業運作及消費者行為產生了重大影響，投資者對上述主題的興趣明顯增加。與此同時，亞太區的能源消耗及溫室氣體排放量佔全球的一半，因此社會格外重視發展可持續能源。

目前，我們急切需要增加對可再生能源的投資。新資金不單可以支持多項發展目標，更可配合中國、日本及南韓政府對減低碳排放、提升空氣質素及改善公眾健康的承諾。除此以外，與化石能源相比，可再生能源投資可以創造多達約三倍的就業機會。

全新焦點：從傳統的行業型投資轉型至對未來趨勢的投資

研究亦指出，科技將會成為未來10年的主要重大結構性趨勢，並且決定區內的整體經濟及社會狀況。

過往有人批評主題式基金只能在牛市期間實現資產增值，但上述調查正好反擊有關觀點。事實上，根據該項研究和來自全球各地的大量證據，即使面對像2020年疫情一樣的最嚴峻市況，主題基金仍然具備吸引投資者的特質，並且展現一定的韌性。

話雖如此，投資者在預測現時及未來的可持續科技趨勢和決定投資組合部署時，必須採用清晰的準則界定不同主題。

例如，在各個行業（如科技業）中發掘機遇的基金，與利用特定主題（如機械人及人工智能發展）獲利的基金之間便存在重大差異。在這個例子中，只有後者才能受惠於智能城市的增長潛力。

越來越多的證據表明，從傳統的行業主導方針轉型至主題投資方針，將有助投資者把握可持續科技帶來的全新投資機遇。

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