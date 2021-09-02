越南爆疫多地封城 或加劇全球咖啡供應緊張

越南是全球第2大咖啡出口國家，但當地近期因新冠肺炎疫情而在多地實施封城，可能影響全球咖啡供應。越南咖啡業界表示，目前努力應對貨櫃短缺等問題。有市場分析師表示，咖啡豆價格已升至數年高位，但由於供應商合同期限原因，咖啡價格短期內或不會上升。

河內美國大使館有健康異常 賀錦麗延後訪問越南 【下一頁】

由於Delta變種（即印度變種）在越南廣為流傳，當地疫情嚴峻。越南周一（8月30日）宣布，新增逾1.4萬宗確診個案，是當地自疫情爆發以來第2高單日增幅。當局6月時已宣布在胡志明市（Ho Chi Minh City）實施限制措施，並在8月進一步收緊，部分咖啡種植區亦受措施影響。

越南封城情況

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

英國《衛報》報道，越南境內有數百萬人受封城措施影響，嚴重擾亂越南咖啡供應鏈運作。當地咖啡出口商表示，目前需面對貨櫃斷缺、購買成本飆升等問題，防疫限制令商人難以將咖啡豆運至港口出口。越南咖啡可可協會（The Vietnam Coffee-Cocoa Association）呼籲政府放寬限制，交通部長Nguyen Van The回應指，已要求南部官員減少不必要行政程序，確保咖啡及大米等農產品運輸順利。

東南亞多國確診颷 越南多地延長封城 【下一頁】

越南是羅布斯塔（Robusta） 咖啡豆主要生產國，由於咖啡豆味道較苦，主要用於製造速溶咖啡等，歐盟境內使用的咖啡豆2成由越南入口。另一種阿拉比卡（Arabica）咖啡豆則由最大咖啡生產國家巴西主要出口，但巴西連續兩年因反常天氣，料農作物料將失收及產量大減。

高級市場分析師Ibi Idoniboye表示，兩款咖啡豆的價格已升至數年高位。由於多數咖啡供應商的合約維期半年，消費者短期內不會見到咖啡價格上漲。

責任編輯：李俊儀