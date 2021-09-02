塔利班允許女性入政府工作 但無緣内閣職位

塔利班正籌組新政府内閣，而阿富汗女性工作權利繼續受到關注。塔利班發言人接受英媒訪問時表示，塔利班允許阿富汗女性進入政府工作，但不包括内閣等高層職位。

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塔利班對上一次於阿富汗掌權時，佔領國家數小時内就已宣布成立政治委員會。而塔利班今次料於未來數日内公布内閣名單。

亞西尼（Inayatulhaq Yasini）為塔利班駐卡塔爾政治辦公室副主任，他接受英國廣播公司（BBC）訪問時，被問到女性和少數族裔能否在新政府任職。

亞西尼表示阿富汗政府各部門當中，接近一半公務員均為女性，表示她們都應該重返工作崗位（should come back to their work）。

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但亞西尼表示女性料不會在新政府擔任高官：

在即將公布的新政府名單中，高官和内閣職位料不包括女性。 （In the new government that will be announced, in the top posts, in the cabinet, there may not be women.）

塔利班對上一次掌權時，曾禁止女性外出工作及接受教育。塔利班專上教育部長哈卡尼（Abdul Baqi Haqqani）早前表示允許女性接受大學教育，但男女需分班上學。

責任編輯：鄭錦玲