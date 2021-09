塔利班允許女性入政府工作 但無緣内閣職位

塔利班正籌組新政府内閣,而阿富汗女性工作權利繼續受到關注。塔利班發言人接受英媒訪問時表示,塔利班允許阿富汗女性進入政府工作,但不包括内閣等高層職位。

塔利班對上一次於阿富汗掌權時,佔領國家數小時内就已宣布成立政治委員會。而塔利班今次料於未來數日内公布内閣名單。

亞西尼(Inayatulhaq Yasini)為塔利班駐卡塔爾政治辦公室副主任,他接受英國廣播公司(BBC)訪問時,被問到女性和少數族裔能否在新政府任職。

亞西尼表示阿富汗政府各部門當中,接近一半公務員均為女性,表示她們都應該重返工作崗位(should come back to their work)。

但亞西尼表示女性料不會在新政府擔任高官:

在即將公布的新政府名單中,高官和内閣職位料不包括女性。

(In the new government that will be announced, in the top posts, in the cabinet, there may not be women.)