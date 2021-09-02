  • 32°C
香港時間 : 2021902日 (四) 14:39
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

塔利班允許女性入政府工作 但無緣内閣職位

環球社會熱點 14:22 2021/09/02

分享：

塔利班正籌組新政府内閣，而阿富汗女性工作權利繼續受到關注。塔利班發言人接受英媒訪問時表示，塔利班允許阿富汗女性進入政府工作，但不包括内閣等高層職位。

7月已知塔利班威脅 英國錯估喀布爾年內不會失守 【下一頁】

普京稱美軍駐守阿富汗20年「到頭來乜都冇」 【下一頁】

塔利班對上一次於阿富汗掌權時，佔領國家數小時内就已宣布成立政治委員會。而塔利班今次料於未來數日内公布内閣名單。

亞西尼（Inayatulhaq Yasini）為塔利班駐卡塔爾政治辦公室副主任，他接受英國廣播公司（BBC）訪問時，被問到女性和少數族裔能否在新政府任職。

亞西尼表示阿富汗政府各部門當中，接近一半公務員均為女性，表示她們都應該重返工作崗位（should come back to their work）。

美軍高層考慮與塔利班合作 共同打擊ISIS-K 【下一頁】

但亞西尼表示女性料不會在新政府擔任高官：

在即將公布的新政府名單中，高官和内閣職位料不包括女性。

（In the new government that will be announced, in the top posts, in the cabinet, there may not be women.）

塔利班對上一次掌權時，曾禁止女性外出工作及接受教育。塔利班專上教育部長哈卡尼（Abdul Baqi Haqqani）早前表示允許女性接受大學教育，但男女需分班上學。

責任編輯：鄭錦玲

相關文章

7月已知塔利班威脅 英國錯估喀布爾年內不會失守
今日
7月已知塔利班威脅 英國錯估喀布爾年內不會失守
普京稱美軍駐守阿富汗20年「到頭來乜都冇」
今日
普京稱美軍駐守阿富汗20年「到頭來乜都冇」
美軍高層考慮與塔利班合作 共同打擊ISIS-K
今日
美軍高層考慮與塔利班合作 共同打擊ISIS-K
塔利班大本營辦勝利巡遊 大騷繳獲美軍裝備
今日
塔利班大本營辦勝利巡遊 大騷繳獲美軍裝備
阿富汗難民獲永久居留 英國斥逾20億協助
今日
阿富汗難民獲永久居留 英國斥逾20億協助

你可能感興趣

7月已知塔利班威脅 英國錯估喀布爾年內不會失守
今日 12:34
7月已知塔利班威脅 英國錯估喀布爾年內不會失守
普京稱美軍駐守阿富汗20年「到頭來乜都冇」
今日 12:59
普京稱美軍駐守阿富汗20年「到頭來乜都冇」
美軍高層考慮與塔利班合作 共同打擊ISIS-K
今日 11:01
美軍高層考慮與塔利班合作 共同打擊ISIS-K
地緣政治 政治 阿富汗 政府工

下一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（09月02日 時間14:00）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【澳洲疫情】墨爾本延長封城 接種率7成才解封
【澳洲疫情】墨爾本延長封城 接種率7成才解封
真子公主年內完婚 婚後或移居美國
真子公主年內完婚 婚後或移居美國
【變種病毒】世衛列Mu變種「受關注」 憂具疫苗抗藥性
【變種病毒】世衛列Mu變種「受關注」 憂具疫苗抗藥性
美國公民獲塔利班護送 經秘密閘口入機場撤離
美國公民獲塔利班護送 經秘密閘口入機場撤離
新型冠狀肺炎全球疫情（09月02日 時間14:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（09月02日 時間14:00）
拜登加尼7月底最後對話曝光 沒預料阿富汗迅速失守
拜登加尼7月底最後對話曝光 沒預料阿富汗迅速失守