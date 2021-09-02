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【美國債市】「債王」格羅斯：投資債券等如投資垃圾　企業盈利增長少於一成也要搭「垃圾車」

股市 14:06 2021/09/02

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格羅斯指，若企業盈利增長令人失望，股票亦可能跌至「垃圾」級別。

繼全球最大對沖基金橋水（Bridgewater）達里奧（Ray Dalio）唱淡債券投資後，「債王」格羅斯（Bill Gross）亦將債券形容為「投資垃圾」，指美國長債息太低，那些買長債的基金屬於「投資垃圾桶（investment garbage can）」。

格羅斯指，美國十年期債息將於未來12個月，由目前的1.3厘，升至2厘水平，若企業盈利增長令人失望，股票亦可能跌至「垃圾」級別。

達里奧指投資債券顯得愚蠢，詳見【下一頁】

「長久以來現金就是『垃圾』，但現在有了新的競爭者。」格羅斯表示，中長線債券基金都在這個「垃圾桶」內，除非企業盈利能有雙位數百比數的增長，否則也應加入「垃圾車」行列。

格羅斯稱，供應關係不利於美國國債前景，現有的債息水平也無處可去，只有繼續上升。美國聯儲局在量化寬鬆（QE）下，買入美國國債的數量，佔國債淨發行規模六成，但市場預期聯儲局最快於年底開始減少買債，環球央行及投資者對於債券的需求亦減弱。「私人市場如何在明年中或以後，消化這六成債券？」

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債券 股票 格羅斯 量化寬鬆 美國聯儲局 美國 國債

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