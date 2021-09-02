【疫市營商】MOS Burger疫下外賣收入增20%　六分店變Hello Kitty主題店　另推打卡優惠吸客（多圖）

▲ MOS Burger將於9月15日推出Puri Puri 三本蝦漢堡及MOS Burger x Hello Kitty 聯乘活動。（程志遠攝）

愈來愈多品牌藉聯乘活動爭取協同效應丶谷宣傳。MOS Burger將於9月15日推出Puri Puri 三本蝦漢堡及MOS Burger x Hello Kitty 聯乘活動。6間MOS Burger及MOS Café分店以Hello Kitty為主題，分店餐廳內部環境、餐牌、LCD電視及包裝袋等等都換上了Hello Kitty裝飾。

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MOS Burger香港營運董事楊如煒表示，這次和Sanrio合作是希望透過限定主題店，吸引一眾Hello Kitty粉絲和MOS漢堡愛好者，進一步加深大眾對雙方品牌的認識。他指，Hello Kitty一向深受香港市民的歡迎，經由公司一眾員工投票選出作為本次的合作對象，相信能發揮聯乘效應。

他預計，限定主題店能為品牌，尤其是堂食方面，帶來額外的收益。他指，MOS Burger於疫情期間的外賣收入上漲約20%；希望這次佈滿Hello Kitty設計的主題分店，能為堂食生意也帶來同樣收益。

食客到6分店打卡 送5元套餐折扣優惠

MOS Burger由2006年引入香港，已踏入第十五個年頭。楊表示，公司這次的慶祝策略是相隔11年再度推出Puri Puri三本蝦漢堡。漢堡曾於2010年推出，再度回歸作為紀念限定漢堡，他相信銷情會不錯。

同時，MOS Burger的Hello Kitty主題店開幕首兩週 （9月1至9月14日），六間主題店（九龍灣淘大商場店 、旺角The FOREST店 、紅磡黃埔花園店 、 荃灣荃新天地店 、沙田第一城店 、 筲箕灣形薈店 ）將會提供主題店打卡優惠。顧客光臨並在背景拍照留念，再上傳至Facebook後向店員展示，即可享有5元套餐折扣優惠。

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記者：李智美