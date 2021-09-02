  • 32°C
香港時間 : 2021902日 (四) 16:10
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【疫市營商】MOS Burger疫下外賣收入增20%　六分店變Hello Kitty主題店　另推打卡優惠吸客（多圖）

商業 15:19 2021/09/02

分享：

MOS Burger將於9月15日推出Puri Puri 三本蝦漢堡及MOS Burger x Hello Kitty 聯乘活動。（程志遠攝）

愈來愈多品牌藉聯乘活動爭取協同效應丶谷宣傳。MOS Burger將於9月15日推出Puri Puri 三本蝦漢堡及MOS Burger x Hello Kitty 聯乘活動。6間MOS Burger及MOS Café分店以Hello Kitty為主題，分店餐廳內部環境、餐牌、LCD電視及包裝袋等等都換上了Hello Kitty裝飾。

【港人尊享】海洋公園推連串門票優惠吸客    平日入場最平只需298元

MOS Burger香港營運董事楊如煒表示，這次和Sanrio合作是希望透過限定主題店，吸引一眾Hello Kitty粉絲和MOS漢堡愛好者，進一步加深大眾對雙方品牌的認識。他指，Hello Kitty一向深受香港市民的歡迎，經由公司一眾員工投票選出作為本次的合作對象，相信能發揮聯乘效應。

他預計，限定主題店能為品牌，尤其是堂食方面，帶來額外的收益。他指，MOS Burger於疫情期間的外賣收入上漲約20%；希望這次佈滿Hello Kitty設計的主題分店，能為堂食生意也帶來同樣收益。

食客到6分店打卡　送5元套餐折扣優惠

MOS Burger由2006年引入香港，已踏入第十五個年頭。楊表示，公司這次的慶祝策略是相隔11年再度推出Puri Puri三本蝦漢堡。漢堡曾於2010年推出，再度回歸作為紀念限定漢堡，他相信銷情會不錯。

同時，MOS Burger的Hello Kitty主題店開幕首兩週 （9月1至9月14日），六間主題店（九龍灣淘大商場店 、旺角The FOREST店  、紅磡黃埔花園店 、 荃灣荃新天地店 、沙田第一城店  、 筲箕灣形薈店 ）將會提供主題店打卡優惠。顧客光臨並在背景拍照留念，再上傳至Facebook後向店員展示，即可享有5元套餐折扣優惠。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

【字節跳動】字節跳動取消「長短周」　員工反抱怨薪資大減

【疫市招聘】亞馬遜全球增設5.5萬個新職位　幾乎等同Facebook員工總人數

記者：李智美

相關文章

【疫下商機】港人對海外零食需求增高　帶動本地消費商機
2021/09/01
【疫下商機】港人對海外零食需求增高　帶動本地消費商機
【疫下商機】市民看準優惠買零食　759阿信屋定期推優惠吸客
2021/09/01
【疫下商機】市民看準優惠買零食　759阿信屋定期推優惠吸客
【消費優惠】美國運通會員又一城消費滿指定金額　可獲最多 2600 元購物禮券
今日
【消費優惠】美國運通會員又一城消費滿指定金額　可獲最多 2600 元購物禮券
【港人尊享】海洋公園推連串門票優惠吸客 平日入場最平只需298元
2021/09/01
【港人尊享】海洋公園推連串門票優惠吸客 平日入場最平只需298元

你可能感興趣

【疫下商機】港人對海外零食需求增高　帶動本地消費商機
12:45 2021/09/01
【疫下商機】港人對海外零食需求增高　帶動本地消費商機
【疫下商機】市民看準優惠買零食　759阿信屋定期推優惠吸客
19:31 2021/09/01
【疫下商機】市民看準優惠買零食　759阿信屋定期推優惠吸客
【消費優惠】美國運通會員又一城消費滿指定金額　可獲最多 2600 元購物禮券
今日 10:00
【消費優惠】美國運通會員又一城消費滿指定金額　可獲最多 2600 元購物禮券
餐廳情報 Cafe 漢堡 疫情

下一篇文章

【字節跳動】字節跳動取消「長短周」　員工反抱怨薪資大減
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【品牌聯乘】香港文華東方酒店聯乘SHISEIDO　推下午茶兩位只需736元
【品牌聯乘】香港文華東方酒店聯乘SHISEIDO　推下午茶兩位只需736元
【港人尊享】海洋公園推連串門票優惠吸客 平日入場最平只需298元
【港人尊享】海洋公園推連串門票優惠吸客 平日入場最平只需298元
【變種病毒】Delta病毒無礙經濟復甦信心　畢馬威調查：6成管理層對環球經濟感信心
【變種病毒】Delta病毒無礙經濟復甦信心　畢馬威調查：6成管理層對環球經濟感信心
【疫下商機】市民看準優惠買零食　759阿信屋定期推優惠吸客
【疫下商機】市民看準優惠買零食　759阿信屋定期推優惠吸客
【消費優惠】電子消費券即日起發放　搜羅著數優惠情報（附優惠合集／不斷更新）
【消費優惠】電子消費券即日起發放　搜羅著數優惠情報（附優惠合集／不斷更新）
【消費優惠】美國運通會員又一城消費滿指定金額　可獲最多 2600 元購物禮券
【消費優惠】美國運通會員又一城消費滿指定金額　可獲最多 2600 元購物禮券