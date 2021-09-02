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【單位有相睇】Full Pay買將軍澳MONTEREY特色單位 　4年後累劈650萬　蝕讓走人

股樓投資 14:10 2021/09/02

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踏入2021年，樓市交投持續暢旺，但自二手樓價指數破頂後，部分地區出現價量回調，以今年表現較好的將軍澳區為例，除了上月二手成交量大跌三成，區內半新盤MONTEREY更錄蝕讓，有業主4年前買入一伙特色單位，現帳面蝕12萬元，若連稅及佣金計，蝕近百萬元離場，料暫是將軍澳今年最大單二手蝕讓。 

中原地產高級分區營業董事伍錦基說，MONTEREY 7A座頂層連天台特色戶，實用面積803平方呎，連約627平方呎天台，三房套間隔，向南望海開海景，原業主於2017年以1,962萬元購入單位，當時更一次過付清樓價，毋須向銀行申請按揭。

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他續說，及至2018年，單位開始放盤，原叫價2,600萬元，但開價太高，一直未能易手，其後多次減價，單位終以1,950萬元易手，即累減650萬元，折合實用呎價約24,284元。換言之，原業主持貨4年，帳面蝕12萬元，若連稅及佣金計，蝕近百萬元離場。 從代理提供的相片可見，單位外望超開揚海景，內櫳簇新，沒有裝修，屬發展商交樓標準布局。 

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撰文 : 黃卓賢

私人屋苑 中原地產 將軍澳 MONTEREY

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