▲ 【共同富裕】彭博：至少73家企業財報提及共同富裕

中共總書記習近平近期多次重新引用毛澤東「共同富裕」理念，要求調節過高收入，「鼓勵高收入人群和企業更多回報社會」後，內地企業紛紛響應。彭博統計，截至8月底止兩周，至少73家在香港、上海及深圳上市的企業，在申報文件使用了「共同富裕」這個詞語，當中包括平保 （02318） 、美團 （03690） 及中行 （03988） 。

外媒：習近平今年提「共同富裕」次數倍增【下一頁】

彭博指出，調查的4,000多份申報文件中，這僅佔不到2%，但其中包括中國一些最具影響力的公司。以美團為例，美團在其提交的文件中表示，將全力履行共同富裕社會責任。在周一的財報電話會議上，美團創辦人人王興更指，「共同富裕」已扎根在美團的DNA，甚至體現在公司名字之上。他解釋，「美」代表「更好」，「團」代表「一起」，所以美團意思就是「一起變得更好」。不過，他稱，集團因應各項監管而調整業務運作，此舉短期內或對生意有「潛在衝擊」，公司可能面臨巨額罰款。

拼多多承諾出資百億致力於農業發展

另外，物業管理服務供應商綠城服務 （02869） 在報告中公布員工共同富裕計劃，器皿製造廠浙江哈爾斯真空器皿股份指出，這個主張將有助於發展市場，但沒有詳細說明。

拼多多（美：PDD）此前宣布將把15億美元的未來利潤用於公益事業後，拼多多承諾出資致力於農業發展，直至投入100億元人民幣，成為中國對科技業採取全面監管整治行動以來，最新一家高調啟動慈善項目的中國科技企業。

騰訊 （0700） 上個月表示，將現時用於社會責任項目的資金增加1倍，達到約150億美元。

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編輯：吳敏芳