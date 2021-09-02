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【港交所人事】港交所委任交易營運及轉型主管莊博禮　曾在摩通工作7年

股市 13:26 2021/09/02

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【港交所人事】港交所委任交易營運及轉型主管莊博禮　曾在摩通工作7年

歐冠昇上任港交所 （00388） 行政總裁後，近月逐步公布新高層任命，港交所最新宣布委任莊博禮（John Buckley）為交易營運及轉型主管，屬新設職位，也是港交所核心管理層－－集團管理委員會的成員。莊博禮加入港交所前，在金融服務公司Citadel擔任亞洲區首席運營官3年，在此之前，在摩根大通工作7年，意味他和歐冠昇曾同期在摩通亞太區工作。

莊博禮在摩根大通擔任過亞太區首席風險總監、亞太區首席財務官和代理新加坡地區高級主管。莊博禮擁有倫敦大學帝國理工學院電機及電子工程一級學士學位，並持有管理會計師 （ACMA） 資格。

港交所表示，莊博禮將負責港交所旗下所有交易營運，領導這方面的戰略發展及變革工作，也將領導交易所系統和營運現代化轉型，幫助集團擁抱數字化改革及提升效率和業績。

港交所委任伍慧儀為內部稽核主管、曾與歐冠昇共事 另聘約12名風險管理高層，可見【下一頁】

莊博禮將於2021年12月履新，向首席營運總監戴志堅匯報。

歐冠昇稱，莊博禮在金融服務業及資本市場有近30年經驗，會在港交所的未來發展擔當重要角色，協助公司把握新業務機遇，而莊博禮過往曾在紐約、倫敦、東京及香港多家知名金融機構工作，並擔任多個重要職務，相信他具有深厚行業知識及識見，對交易所繼續發展及重塑業務有舉足輕重幫助。

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編輯：麥德銘

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