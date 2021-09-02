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【Tesla】一再延後？　Tesla超級跑車Roadster延期至2023年交車

科技 12:45 2021/09/02

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創辦人 Elon Musk 近日在 Twitter 上更新產品的進度，指假設 2022 年沒有甚麼意外，新版 Roadster 將可以在 2023 年交車。（Tesla）

Tesla 超級跑車 Roadster 遲遲未有交車日期，但創辦人 Elon Musk 近日在 Twitter 上更新產品的進度，指假設 2022 年沒有甚麼意外，新版 Roadster 將可以在 2023 年交車。

【電動車】上半年電動車銷售表現出爐 Tesla市佔率奪冠

Tesla 在 2017 年發表的世上最快跑車 Roadster 2.0，原本預計在 2020 年開始生產，但Elon Musk 在今年 1 月表示，Roadster 的投產時間將延後到 2022 年。Roadster 2.0 被譽為世界上最快的跑車，只需 1.9 秒就能從靜止加速到時速 100 公里。同時，Roadster 2.0 還配備 200 kWh 電池，續航力可達一千公里，可說是頂尖的電動跑車。

【電動車】充電更方便？美初創將貨櫃車變成流動充電站

有兩大原因導致超級跑車的生產不斷延後，其一是生產線難以應付需求。Tesla 從 2018 年開始要應付 Model 3 訂單，到2020 年又加入 Model Y，單是應付訂單已為生產線堵加壓力，更遑論分心建立新產線。

另外，疫情令晶片、電池、金屬到航運，整個供應鏈受嚴重影響，也是令 Roadster 遲遲未能交令付的原因。現時除了 Roadster，Teals 另一項重點產品 Cybertruck，可能也會延後至 2022 年才開始生產。

【Tesla】Tesla開發機械人Tesla Bot 配合AI軟硬件架構打造

記者：廖淑瑩

 

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