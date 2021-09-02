百度9888漲逾半成　可重新買入？

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【共同富裕】彭博：至少73家企業財報提及共同富裕
科網股回勇，百度集團 （09888） 再度引來市場資金關注，百度股價今早漲超過半成，高見165元，投資者欲短綫跟進，買賣策略如何？獨立股評人唐牛為你分析，立即點擊收看／收聽。
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01：09 - 美股外圍市況速報 蘋果股價續升
02：19 - 亞太外圍市況速報
02：54 - 港股上日市況速報＋北水盤路
03：55 - 港股重返二萬六 科技股企穩未？
04：48 - 市場料中央對監管措施「暫時收貨」利港股
06：03 - 「十‧一」黃金周當前 監管先唞唞？
06：25 - 股票分析：騰訊 （00700） 股價前景點睇？有力挑戰重返500元
08：19 - 騰訊 （00700） 買賣策略建議
09：16 - 快手 （01024） 買賣策略建議
11：50 - 股票分析：京東健康 （06618） 現價可買入作長綫投資？
13：00 - 股票分析：百度（009888）買賣策略建議
14：00 - 熱炒國策股現回吐 汽車股、新能源股前景如何？
15：00 - 吉利 （00175） 短綫值得留意
16：00 - 9月投資倉位部署
16：50 - 新能源股 唐牛選買ETF （03134）
17：56 - 股票分析：長城汽車 （02333） 上望空間多少？
18：34 - 股票分析：廣汽 （02238） 上望空間多少？
19：19 - 股票分析：安踏 （02020） 上望空間多少？
20：11 - 股票分析：東岳 （00198） 配股後短綫走勢如何？
21：11 - 港股開市前市況速報
23：23 - ET個股推介：中集安瑞科 （03899）
24：35 - 股票分析：微盟 （02013） 股價前景點睇？
25：51 - 股票分析：騰訊 （00700） 業績後第8次回購有幾利好？
26：26 - 股票分析：海爾智家 （06690） 股價前景及買賣策略如何
27：05 - 買電訊股收息一注資金點樣揀：數碼通 （00315） vs香港電訊 （06823） vs和記電訊 （00215）
29：08 - 股票分析：中國神華 （01088） 買賣策略何
29：51 - 股票分析：中國建材 （03323） 未有貨現價可買？
31：06 - 美股分析：台積電（TSM.US）股價前景如何？
31：47 - 牛牛分享美股倉位部署：艾司摩爾（ASML.US）、Sea Limited（SE.US）
33：45 - 股票分析：美團 （03690） 小注短炒可以嗎？
34：50 - 股票分析：京東 （09618） 高位買入現價溝淡成本可以嗎？
35：55 - 股票分析：特步 （01368） 短綫走勢如何
36：50- 美股分析：特步（RBLX.US）短綫走勢如何
37：32- 美股分析：蘋果（APPL.US）短綫走勢如何
38：38- 美股分析：特斯拉（TSLA.US）短綫走勢如何
39：19- 美股分析：艾司摩爾（ASML.US）哪個價位入可以？
40：15- 美國非農就業數據對美股後市影響如何？
40：55 - 港股開市後市況速報
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欄名 : 3分鐘睇股