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【強制打針】國泰航空部署終止未接種疫苗機組員工僱傭合約　國泰：審視員工能否執行職務

股市 12:44 2021/09/02

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【強制打針】國泰航空部署終止未接種疫苗員工僱傭合約　國泰：審視員工能否執行職務

港府收緊機場員工防疫要求下，國泰航空 （00293） 早前宣布分批落實員工必須接種疫苗的時間表，包括從9月1日起，所有國泰航空航班會由已完全接種疫苗的機組人員執勤。有國泰航空機組人員表示，國泰機艙服務部（ISD）已通知尚未通報接種疫苗情況的員工，查詢其接種疫苗情況，若員工無法證明已打針或有真實理由不能接種疫苗，會啟動解除僱傭合約程序。

國泰航空回應查詢時稱，正個別跟進處理少數個案。

國泰航空稱，93%的駐香港員工已預約接種或已接種疫苗，當中包括99%的駐港機師及約93%的駐港機艙服務員，並已考量未能符合疫苗接種要求的機組人員個案，大部份是具備充份的醫療理據而無法接種疫苗，或正在長期休假。

國泰航空稱，會繼續審視尚未接種疫苗員工的職務，以評估他們能否獲續聘為國泰航空的機組人員。

另有本地傳媒引述消息指，約60至80名機組人員收到國泰航空啟動解除僱傭合約通知。

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港股 疫苗 國泰航空（00293） 國泰航空 機艙服務員 僱傭合約

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