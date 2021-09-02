【虛擬貨幣】SEC起訴BitConnect創始人　指控其欺詐散戶近20億美元

▲ 美證監起訴BitConnect創始人 指控其欺詐散戶近20億美元

據路透社報道指，美國證券交易委員會（SEC）昨日正式起訴已經解散的加密貨幣交易平台BitConnect的創始人Satish Kumbhani，指控其從數千名散戶投資者，以欺詐手段獲取約20億美元（折合約155.2億元）。

BitConnect於2016年成立，同時創建了一款名為BitConnect Coin（代號：BCC）的數字貨幣，該貨幣可以與比特幣互換，並在此平台上進行交易。當時，平台聲稱會使用一套交易算法，令投資每月可以產生40%的回報，並提供虛假的回報結果，指投資年度收率率可高達3700%。

今年5月，SEC對另外五個推廣BitConnect產品的相關人士發起訴訟，當中Michael Noble、Joshua Jeppesen及其未婚妻，將會支付350萬美元以及190個比特幣作為罰金及預付利息。

SEC表示，向曼哈頓聯邦法院提出上訴訴訟，是尋求對被告處以罰款、追回非法所得和其他救濟。

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記者：梁安琪