【本地創科】科技園夥微軟香港推支援培育計劃　助初創擴展業務

▲ 香港科技園公司與Microsoft香港合作，推出一系列支援項目，為具有潛力的本地初創提供研發設施及配套，幫助進一步拓展B2B業務。

疫情為初創帶來更多發展機遇，為協助科研產品更快推向市場，香港科技園公司與Microsoft香港宣布合作，推出一系列支援項目，為本地初創提供研發設施及配套，包括雲端方案軟件、技術顧問、市場拓展網絡與資源等服務，助本地B2B初創拓展業務，以及將科研成果商品化。

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Microsoft香港及澳門區總經理陳珊珊表示，公司一直視香港為重要發展市場，是次與科技園公司合作，目的是要將更多全球性計劃落地於香港，並幫助本地初創解決產品開發、科技資源運用等難題，以開拓更大市場。她透露，目前與科學園合作約6個月，已有多間初創參與不同計劃，其中有2間本地初創在首階段已入選「Microsoft for Startups」計劃。

供應鏈平台 提升服務體驗

供應鏈金融平台FreightAmigo於2017年成立，其聯合創辦人及董事謝凱澄（Ivy）表示，公司旗下的企業或個人客戶，可透過平台比較不同貨運報價，包括空運、海運、鐵路及快遞等，並提供預訂、跟蹤及管理服務。除了本地以外，該公司業務遍及美國、歐洲、中國內地、印度等地。

她稱，由於公司為全球服務平台，需向用戶提供即時報價，「現時平台每季提供超過120萬次實時報價，因此需要處理龐大數據，但始終初創資源有限。」她表示，參與Microsoft for Startups計劃後，公司獲得更多技術及工具支援，同時可透過Microsoft Azure雲端運算服務，幫助團隊簡化研發工作程序，以及加速開發過程。Ivy表示，目前公司利用API技術，讓中小企客戶由獲取即時報價、綫上預訂至付款過程縮短到4分鐘，大大縮短問價及等候時間，從而提升服務體驗。

Ivy也指，透過該項計劃，公司有更多機會接觸世界各地夥伴，例如軟件及硬件供應商等，拓展更大商機。她提及，未來會進一步加速中國內地、歐洲、東南亞等業務發展。此外，為滿足發展需求，該公司也有意增辦公室及擴充團隊。

▲ FreightAmigo聯合創辦人及董事謝凱澄（Ivy）指出，透過Microsoft Azure雲端運算服務，讓公司團隊可簡化研發工作程序，以及加速開發進程。（李寶如攝）

自動化系統 建優良養殖環境

另一間本地初創舜達科技有限公司（Sensestek）行政總裁黃鎮濤表示，Microsoft所提供的雲端運算服務，可支援水質監測儀表板運作，並可透過大數據蒐集、機器學習等技術，來監察魚塘水位、水溫、酸鹼值等。

黃鎮濤稱，希望透過科技及自動化系統，建立一個優良環境養殖大閘蟹、澳洲小龍蝦等海鮮品種，並在本地推出產值較高的物種。他稱，目前已在新界設有3個活化魚塘，預計明年底之前，可將養殖所得的產品推出市場。

Microsoft香港合作夥伴總監謝佳文指出，公司會在全年開放申請計劃，並會繼續進行審批。他表示，會傾向揀選具有潛質，以成熟的B2B經營模式的初創加入，該計劃不會設有參與數目上限，開放予零售、航運、物聯網等不同行業公司申請，計劃將於2022年底結束。

記者：李寶如