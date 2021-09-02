【新冠疫苗】憂Delta變種威脅 美國逾7成人想打加強劑

美國為應對變種Delta病毒侵襲，華府早前宣布計劃9月為普通民眾接種疫苗加強劑。有民意調查發現，逾7成已完成疫苗接種人士有意接種加強劑。而55歲或以上年齡組別中，有意接種疫苗加強劑比率高達8成。

美國近百萬人打新冠疫苗加強劑 有民眾「混針」搶先 【下一頁】

《路透社》與市場調查公司益普索集團（Ipsos）合作，在8月27日至30日期間作全美網上調查，訪問4,427名成年人，其中3,042人最少接種1劑疫苗。結果顯示其中2,374人有意接種第3劑，佔受訪人士76%，僅得6%人士明確表示不願接種，剩餘18%人士尚未決定。其中55歲或以上人士有意接種比率，更高達80%。

有意接種加強劑人士中，43%承認因憂慮Delta變種（即印度變種），而34%則指因出於自身年齡考慮。另外有28%受訪者憂慮，已完成接種的疫苗失去功效，15%承認自身免疫力能力較弱或感染風險較高。

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美國醫學界對廣泛接種加強劑仍有爭議，但政府已計劃本月20日起為普通民眾打第3針疫苗。美國坦普爾大學（Temple University）傳染病專家加拉格（Jason Gallagher）表示，調查結果反應美國民眾對Delta變種感到焦慮，並證實相較科學家，加強劑更受普羅大眾歡迎。

責任編輯：李俊儀