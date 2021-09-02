【疫市招聘】亞馬遜全球增設5.5萬個新職位　幾乎等同Facebook員工總人數

▲ 亞馬遜計劃在未來幾個月內，增聘55,000名科技技術人員。（法新社圖片）

亞馬遜（Amazon，美：AMZN）未來幾個月內將會在全球大舉招聘人才，計劃聘請55,000名科技技術人員，包括工程、科學及機械人研究等職位。

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據路透社報道，亞馬遜新任行政總裁Andy Jassy在7月上任後曾表示，公司需要有更多「火力」，來迎合零售、雲端及廣告業務等需求。

亞馬遜的年度招聘會將會在本月15日開始，Andy Jassy認為此正是招聘的好時機。他解釋，疫情爆發期間，很多工作被取代、改變，故人們正考慮不同的新工作。亞馬遜今次增聘55,000名人員，人數幾乎超過Google截至6月底的員工總數3分之1，甚至接近等同Facebook。

此55,000個空缺，均是新職位，將會令亞馬遜的員工總數增加25%。超過 40,000空缺將會在美國，而其他則分布在印度、德國和日本等國家。

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今年較早時候，有員工組織抗議亞馬遜倉庫工作過於繁重，甚至涉嫌剝削員工。時任行政總裁Jeff Bezos曾回應指，亞馬遜需要為員工提供更好的願景。而 Andy Jassy則指，企業內每個人亦有自由，期望如何可以把職場文化、工作環境變得更好。

事實上，亞馬遜早前亦曾追祟「以辦公室為中心的文化」，惟後來卻改變想法，並由明年開始，員工每週可以只需在辦公室3天。另一方面，該企亦在投資倉庫及提升倉庫員工的薪酬，以確保有更多人手應付日益上漲的網購需求。

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責任編輯：葉泳珊