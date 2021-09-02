  • 30°C
香港時間 : 2021902日 (四) 12:56
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【疫市招聘】亞馬遜全球增設5.5萬個新職位　幾乎等同Facebook員工總人數

商業 12:24 2021/09/02

分享：

亞馬遜計劃在未來幾個月內，增聘55,000名科技技術人員。（法新社圖片）

亞馬遜（Amazon，美：AMZN）未來幾個月內將會在全球大舉招聘人才，計劃聘請55,000名科技技術人員，包括工程、科學及機械人研究等職位。

【變種病毒】Delta病毒無礙經濟復甦信心　畢馬威調查：6成管理層對環球經濟感信心

據路透社報道，亞馬遜新任行政總裁Andy Jassy在7月上任後曾表示，公司需要有更多「火力」，來迎合零售、雲端及廣告業務等需求。

亞馬遜的年度招聘會將會在本月15日開始，Andy Jassy認為此正是招聘的好時機。他解釋，疫情爆發期間，很多工作被取代、改變，故人們正考慮不同的新工作。亞馬遜今次增聘55,000名人員，人數幾乎超過Google截至6月底的員工總數3分之1，甚至接近等同Facebook。

此55,000個空缺，均是新職位，將會令亞馬遜的員工總數增加25%。超過 40,000空缺將會在美國，而其他則分布在印度、德國和日本等國家。

【Amazon】亞馬遜剝削員工惹關注　僅3成工人有意藉工會抗爭

今年較早時候，有員工組織抗議亞馬遜倉庫工作過於繁重，甚至涉嫌剝削員工。時任行政總裁Jeff Bezos曾回應指，亞馬遜需要為員工提供更好的願景。而 Andy Jassy則指，企業內每個人亦有自由，期望如何可以把職場文化、工作環境變得更好。

事實上，亞馬遜早前亦曾追祟「以辦公室為中心的文化」，惟後來卻改變想法，並由明年開始，員工每週可以只需在辦公室3天。另一方面，該企亦在投資倉庫及提升倉庫員工的薪酬，以確保有更多人手應付日益上漲的網購需求。

【供應鏈危機】沃爾瑪增聘2萬名供應鏈員工　兼引入自動化系統

責任編輯：葉泳珊

相關文章

【供應鏈危機】沃爾瑪增聘2萬名供應鏈員工　兼引入自動化系統
2021/09/01
【供應鏈危機】沃爾瑪增聘2萬名供應鏈員工　兼引入自動化系統
【變種病毒】Delta病毒無礙經濟復甦信心　畢馬威調查：6成管理層對環球經濟感信心
2021/09/01
【變種病毒】Delta病毒無礙經濟復甦信心　畢馬威調查：6成管理層對環球經濟感信心
【職場文化】外企要員工重返辦公室　要員工不反感　什麽方法最成功？
2021/09/01
【職場文化】外企要員工重返辦公室　要員工不反感　什麽方法最成功？
【港人尊享】海洋公園推連串門票優惠吸客 平日入場最平只需298元
2021/09/01
【港人尊享】海洋公園推連串門票優惠吸客 平日入場最平只需298元

你可能感興趣

【供應鏈危機】沃爾瑪增聘2萬名供應鏈員工　兼引入自動化系統
17:28 2021/09/01
【供應鏈危機】沃爾瑪增聘2萬名供應鏈員工　兼引入自動化系統
【變種病毒】Delta病毒無礙經濟復甦信心　畢馬威調查：6成管理層對環球經濟感信心
19:15 2021/09/01
【變種病毒】Delta病毒無礙經濟復甦信心　畢馬威調查：6成管理層對環球經濟感信心
【職場文化】外企要員工重返辦公室　要員工不反感　什麽方法最成功？
14:25 2021/09/01
【職場文化】外企要員工重返辦公室　要員工不反感　什麽方法最成功？
疫情 職場文化 招聘會 雲端 工程 零售 機械人 雲端 Amazon 亞馬遜（Amazon，美：AMZN）

下一篇文章

【消費優惠】美國運通會員又一城消費滿指定金額　可獲最多 2600 元購物禮券
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【疫下商機】港人對海外零食需求增高　帶動本地消費商機
【疫下商機】港人對海外零食需求增高　帶動本地消費商機
【品牌聯乘】香港文華東方酒店聯乘SHISEIDO　推下午茶兩位只需736元
【品牌聯乘】香港文華東方酒店聯乘SHISEIDO　推下午茶兩位只需736元
【消費優惠】電子消費券即日起發放　搜羅著數優惠情報（附優惠合集／不斷更新）
【消費優惠】電子消費券即日起發放　搜羅著數優惠情報（附優惠合集／不斷更新）
【疫下商機】市民看準優惠買零食　759阿信屋定期推優惠吸客
【疫下商機】市民看準優惠買零食　759阿信屋定期推優惠吸客
【華為新產品】華為香港推出HUAWEI MateView系列全新屏幕　迎合辦公、娛樂需求
【華為新產品】華為香港推出HUAWEI MateView系列全新屏幕　迎合辦公、娛樂需求
【港人尊享】海洋公園推連串門票優惠吸客 平日入場最平只需298元
【港人尊享】海洋公園推連串門票優惠吸客 平日入場最平只需298元