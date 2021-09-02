Twitter推Super Follows功能 用戶課金訂閲内容

社交媒體成為不少人日常生活接收資訊的重要渠道，YouTube等社交平台相繼推出付費訂閲功能。而Twitter周三（1日）也正式宣布推出名為「Super Follows」的新功能，容許有1萬或以上追蹤者的Twitter用戶推出額外帖文，供其他用戶付費訂閲内容。

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Twitter這項新功能容許具知名度的用戶透過平台牟利，但用戶需要符合以下條件，包括年滿18歲、最少有1萬人追蹤、在過去30日内最少發布25則帖文以及為美國地區用戶。

例如一名用戶有1.3萬名追蹤者，其中約2%、即大約260人付費成為Super Follows。假設這名用戶向Super Follows每月收費4.99美元（約39港元），這名用戶每月的收益約為868美元（約6,770港元）。

符合條件的用戶可開啟Twitter應用程式，向右滑動屏幕打開功能表，一直拉到底部就可看到貨幣化（Monetization）這個選項。用戶點擊上述選項，然後再點擊Super Follows這個選項，就可瀏覽這項新功能的運作原理。

責任編輯：鄭錦玲