7月已知塔利班威脅 英國錯估喀布爾年內不會失守

塔利班迅速掌握阿富汗幾乎全境，並出現喀布爾機場混亂撤離局面，讓西方國家政府飽受國內輿論壓力。英國外相藍韜文近日坦承，政府早已接獲塔利班潛在威脅的情報，但當時的研判是阿富汗政府年內不會淪陷，因此才釀成今日局面。

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英國國會周三（1日）就政府在阿富汗問題上的處理手法召開聽證會，並邀請外相藍韜文（Dominic Raab）出席。

聽證會期間列出一份外交部內部文件，指早在7月底已有情報透露，和談擱置與美軍開始撤離使塔利班加快擴張勢力，可能會導致大城市失守﹑阿富汗政府軍崩潰﹑大批難民﹑大量人道救援及塔利班重新掌權。藍韜文明顯受文件披露內容所驚，不禁詢問出處。

藍韜文承認政府對塔利班迅速崛起感到驚訝，表示需要今次事件中吸取教訓。藍韜文指當時按照聯合情報委員會（Joint Intelligence Committee）的評估，預料塔利班的發展緩慢，阿富汗首都喀布爾不會在今年內失守。

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國會議員質問藍韜文，外交部是否在喀布爾於8月15日失守前，未有準備應急計劃，協助撤走數以千計當地英國公民及官方人員。藍韜文否認相關指控，指英國政府自6月起已有應急計劃，以防局勢急速惡化。

藍韜文亦透露他會外訪巴基斯坦及多哈等國，協助撤走其他仍滯留在阿富汗的英國公民及合資格當地難民。

責任編輯：吳漢培