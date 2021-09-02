普京稱美軍駐守阿富汗20年「到頭來乜都冇」

美軍於8月31日撤軍阿富汗，歷時20年的阿富汗戰爭正式結束，美國總統拜登堅稱撤離阿富汗行動成功。但俄羅斯總統普京形容美軍駐守阿富汗長達20年，最終卻取得零成果。

美軍高層考慮與塔利班合作 共同打擊ISIS-K 【下一頁】

普京（Vladimir Putin）在周三（1日）開學日，於海參崴（Vladivostok）出席會議與俄羅斯青少年對話。普京提到美軍撤軍阿富汗一事，指美軍在阿富汗駐守長達20年，一直試圖教化當地人，包括帶入美國的規範、生活標準和政治社會架構。

但普京認為不可能從外界強加任何東西到阿富汗，只會導致美國以及生活在阿富汗的人民遭遇損失甚至悲劇。普京稱如果不算負數的話，美國在阿富汗駐軍的成果為零（zero result）。

塔利班大本營辦勝利巡遊 大騷繳獲美軍裝備 【下一頁】

普京早前表示已從蘇聯入侵阿富汗的歷史中汲取教訓，表明俄羅斯不會干涉阿富汗内政。普京又批評西方國家試圖將阿富汗難民安置到部分鄰近俄羅斯的中亞國家，憂慮阿富汗武裝分子會乘機假扮難民入境。

另外，俄羅斯已安排數以百計的公民撤離阿富汗，計劃繼續撤離行動。普京派駐的阿富汗問題特使卡布洛夫（Zamir Kabulov）上周表示，俄羅斯使館正努力與塔利班建立關係，更稱俄羅斯準備協助重建阿富汗經濟。

責任編輯：鄭錦玲