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【Microsoft】微軟於9月22日舉行綫上活動　發布Surface系列新品搭載Windows 11

科技 12:31 2021/09/02

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微軟（Microsoft）或在9月22日發布會上，公布Surface Pro、Surface Book手提電腦等多款新產品。

微軟（Microsoft）新一代Surface系列產品將有機會於本月登場！最近官方透過Twitter及官網宣布，將在9月22日舉行綫上發布會，並已正式向媒體發送邀請函。外界預計，屆時官方將發布Surface Pro、Surface Book手提電腦等新產品。

＜＜【微軟摺機】再有新摺機！Microsoft Surface Duo 2現身跑分網站

＜＜【Windows 11】微軟Windows 11下月正式登場　全新設計配合混合工作模式

Microsoft宣布，將在美國時間9月22日上午11時舉行發布會，更發布一張疑似Surface Pro 8產品的相片。傳聞指，Surface Pro 8採用全新Intel第11代處理器，屏幕增加至12.3吋，同時提供最新的Windows 11功能。另外，Microsoft亦有機會推出Surface Duo 2摺疊產品，該設備搭載驍龍888處理器，背面設有主鏡頭、長焦及超廣角鏡頭，更支援5G網絡，以及內置NFC芯片，支持非接觸式支付功能。

至於新一代Surface Book 3手提電腦，將會採用更高階的設計，改用不可拆卸的14吋顯示屏幕，同樣亦有機會在發布會中亮相。

責任編輯：李寶如

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